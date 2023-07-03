Kabine Toplantısı kararları neler? Kabine Toplantısı bitti mi? 3 Temmuz Kabine Toplantısı açıklamaları!

Kurban Bayramı tatilinin ardından toplanan ilk Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Kabinesi toplantısında hangi kararlar alındı merak konusu oldu. Kabine Toplantısı'nda alınan kararlar araştırılmaktadır. Peki, Kabine Toplantısı kararları neler? Kabine Toplantısı bitti mi? Detaylar haberimizde...

KABİNE TOPLANTISI KARARLARI NELER?

Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı, masanın en önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor. Ayrıca İsveç'in NATO üyeliği de gündemde olacak. Konunun kapsamlı bir şekilde ele alınması bekleniyor. Torba yasa çalışması Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın koordinasyonunda yürütüldü. Meclis'te gündeme gelecek olan torba kanun teklifinde; emeklilerin durumuyla ilgili düzenlemeler, kira artışının yüzde 25 ile sınırlanması ve gençlerin ilk bilgisayar ve telefon alımında vergi muafiyetinden yararlanmaları konuları yer alacak.