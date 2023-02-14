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Kabine toplantısı kararları neler? Kabine toplantısı kararları açıklandı mı? 14 Şubat Kabine toplantısı açıklamaları ne?

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Kabine toplantısı kararları neler? Kabine toplantısı kararları açıklandı mı? 14 Şubat Kabine toplantısı açıklamaları ne?

Kabine toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) merkez binasında toplanacak. Toplantıdan çıkan kararları heyecanla bekleyen vatandaşlar, kabine toplantısı açıklamalarını araştırmaya başladı. Peki, Kabine toplantısı kararları neler? Kabine toplantısı kararları açıklandı mı? 14 Şubat Kabine toplantısı açıklamaları ne? İşte detaylar...

Kabine bugün AFAD merkezinde toplanıyor! Gündemde deprem ve alınacak yeni tedbirler varKabine bugün AFAD merkezinde toplanıyor! Gündemde deprem ve alınacak yeni tedbirler var

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı merkez binasında toplanacak. Toplantının gündeminde depremde son durum ve alınacak olan tedbirler yer alacak. Kabine toplantısı kararları merak konusu oldu. Toplantının ardından kabine toplantısında alınan kararlar araştırılmaya başlandı. Peki, Kabine toplantısı kararları neler? Kabine toplantısı kararları açıklandı mı? 14 Şubat Kabine toplantısı açıklamaları ne? Detaylar haberimizde...

KABİNE TOPLANTISI KAÇ SAAT SÜRER?

Kabine toplantıları genellikle 3,5 - 4 saat sürmektedir. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısında alınan kararları açıklamak üzere kameralar karşısına geçer.

KABİNE TOPLANTISI KARARLARI AÇIKLANDI MI?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı merkez binasında toplandı. Kabine Toplantısında bugün Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından alınacak tedbirlerin görüşülecek. Deprem bölgesinde çalışmalarını sürdüren bazı bakanların video konferans ile katılacağı toplantı saat 15.00'te başlamıştır.

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Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

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