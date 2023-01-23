Kabine toplantısı kararları neler? Kabine toplantısı kararları açıklandı mı? 23 Ocak Kabine toplantısı açıklamaları ne?

Kabine toplantısı, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilecek. Toplantıdan çıkan kararları heyecanla bekleyen vatandaşlar, kabine toplantısı açıklamalarını araştırmaya başladı. Peki, Kabine toplantısı kararları neler? 23 Ocak Kabine toplantısı kararları açıklandı mı? Kabine toplantısı açıklamaları ne? İşte detaylar...

Kabine toplantısı kararlar neler? Bugün gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının gündem maddeleri arasında, Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırma paketi yer alıyor. Kabine toplantısı kararları merak konusu oldu. Toplantının ardından kabine toplantısında alınan kararlar araştırılmaya başlandı. Peki, Kabine toplantısı kararları neler? 23 Ocak Kabine toplantısı kararları açıklandı mı? Kabine toplantısı açıklamaları ne? Detaylar haberimizde...

KABİNE TOPLANTISI KARARLARI NELER?

Yapılandırma paketine son şeklinin verilmesi için çalışmalar sürerken ayrıntılar da belli olmaya başladı. Paket kapsamında, 31 Aralık 2022'ye kadar devlete olan tüm borçların yapılandırılması öngörülüyor. Yapılandırma imkanı sunulacak borçlar arasında, vergi, sigorta primi borçlar, adli ve idari cezalar yer alıyor.

YAPILANDIRILAN BORÇLARA TAKSİT İMKANI

Ayrıca şirketlere matrah artırımının yanı sıra, kasa ve stok affı da getirilecek. Öğrenim kredisi, belediyeye ait elektrik, su borçları da paket kapsamına girecek. Borcunu ödemek isteyenler 18 aya kadar taksit yapabilecek. 20 ay taksit sunulması halinde borcun 40 ayda ödenmesinin yolu açılacak.