2023 yılının ilk Kabine toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek. Kabinede bir numaralı gündem maddesi 18 Haziran'da yapılması planlanan seçim tarihinin öne çekilmesi olacak. Toplantıdan çıkan kararları heyecanla bekleyen vatandaşlar, kabine toplantısı açıklamalarını araştırmaya başladı. Peki, Kabine toplantısı kararları neler? 9 Ocak Kabine toplantısı kararları açıklandı mı? Kabine toplantısı açıklamaları ne? İşte detaylar...

Kabine toplantısı kararlar neler? 2023'ün ilk Kabine toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de düzenlenecek. Yoğun gündemle toplanacak Kabine'de farklı konu başlıkları masaya yatırılacak. Kabine toplantısı kararları merak konusu oldu. Toplantının ardından kabine toplantısında alınan kararlar araştırılmaya başlandı. Peki, Kabine toplantısı kararları neler? 9 Ocak Kabine toplantısı kararları açıklandı mı? Kabine toplantısı açıklamaları ne? Detaylar haberimizde...

KABİNENİN EN ÖNEMLİ GÜNDEM MADDESİ ERKEN SEÇİM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son olarak dün Antalya'da yaptığı konuşmada, "Belki tarihini birazcık öne alacağımız seçimlerle ilgili hazırlıklarımızı zaten uzun bir süredir yürütüyorduk." diyerek erken seçim mesajı verdi. Erdoğan'ın üst üste verdiği mesajlar seçim tarihinin öne çekilebileceği ihtimalini güçlendirdi. 18 Haziran 2023 Pazar günü yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin; nisan ya da mayıs ayına alınabileceği konuşuluyor.

MİLYONLARIN GÖZÜ EYT'DE

Çalışma hayatına yönelik düzenlemeler için Meclis takvimi de masaya yatırılacak. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin yer aldığı kanun teklifinin hafta başında TBMM'ye sunulabileceği belirtiliyor. Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmelerden sonra teklifle ilgili Genel Kurul sürecine geçilecek. Düzenlemenin hayata geçmesiyle birlikte 2 milyon 250 bin kişi emeklilik hayallerine kavuşacak.