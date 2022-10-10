Kabine Toplantısı kararları bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenen Kabine Toplantısı bugün gerçekleştiriliyor. Kabine Toplantısı gündeminde hangi konular olduğu merak ediliyor. Peki, Kabine Toplantısı kararları neler? 10 Ekim 2022 Kabine Toplantısı bitti mi, ne zaman bitecek? Kabine Toplantısı ne zaman bitecek?

Türkiye'nin gözü kulağı Kabine Toplantısı kararlarına çevrilmiş durumda. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı bugün yapılıyor. Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 16:30 itibarıyla başladı. Peki, Kabine Toplantısı sonuçları neler oldu? Kabine Toplantısı kararları neler? 10 Ekim 2022 Kabine Toplantısı bitti mi, ne zaman bitecek? İşte detaylar haberimizde...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SAAT KAÇTA AÇIKLAMA YAPACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonunda bir açıklama yapması bekleniyor. Açıklamanın saat 19:00 gibi gerçekleşmesi bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISI BUGÜN NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı 10 Ekim tarihinde yapılacak.

Toplantısının bugün saat 15.30 civarında başlaması bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISI KARARLARI NELER?

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ başkanlığında yürütülen başörtüsüne yönelik anayasa değişikliğine ilişkin kanun teklifiyle ilgili çalışmalarda sona gelindi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Gelin çözümü yasa değil anayasa düzeyinde sağlayalım." çağrısı üzerine Adalet Bakanlığı Mevzuat Genel Müdürlüğüne teknik çalışma yapılması talimatı veren Bakan Bozdağ, AK Parti TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz ile Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı başta olmak üzere hukukçu grup başkanvekilleri ve genel başkan yardımcıları ile bir araya geldi. Anayasa hukuku profesörleriyle dün görüşen Bozdağ'ın bugün de TBMM Anayasa Komisyonu üyelerinin teklif taslağı hakkındaki görüşlerini aldığı öğrenildi.

BAKAN BOZDAĞ SUNUM YAPACAK

Bakan Bozdağ, anayasa değişikliği çalışmalarına yönelik tüm çalışmalar ile kanun teklifi taslağına ilişkin yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı'nda sunum yapacak. Kabine'deki değerlendirmelerin ardından başörtüsüne yönelik anayasa değişikliği teklifine son şeklinin verilerek Meclis gündemine getirilmesi bekleniyor.

EYT DÜZENLEMESİ ELE ALINACAK

Toplantıda yaklaşık 6 milyon kişiyi ilgilendiren EYT düzenlemesi masada olacak. Sona yaklaşılan çalışmanın detayları konuşulacak. Ayrıca, kamudaki 550 bin sözleşmeliye yönelik kadro çalışması, mevsimlik ve geçici işçilerin durumu ile yaklaşık 90 bin taşeron işçisinin kadroya alınması için yürütülen çalışmalar görüşülecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı sonrasında gündemde öne çıkan konulara ilişkin açıklama yapacak.