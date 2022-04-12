Kabine Toplantısı kararları ne zaman açıklanacak? KABİNE TOPLANTISI BAŞLIKLARI: Bayram ikramiyesi ne kadar, ne zaman verilecek?
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantının ardından Kabine Toplantısı kararları ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı merak edildi. 47. günde devam eden Rusya-Ukrayna savaşının en önemli konu başlıklarından birisi olacağı toplantının diğer iki gündem başlığı ise art arda 3 mayın tespit edilen Karadeniz'deki güvenliğin sağlanması ve ekonomi olacak. İşte, detaylar...
Kabine Toplantısı kararları ne zaman açıklanacak, merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği Kabine toplantısı bugün gerçekleşiyor. Çıkacak kararların merakla beklendiği toplantının 3 önemli konu başlığı; Rusya- Ukrayna savaşı, Karadeniz'in güvenliği ve ekonomi olacak.
KABİNE TOPLANTISI KARARLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 16:00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık etti. Ekonomi başlığı altında temizlik ürünlerine gelen KDV indiriminin etiketlere yansıması, emekli ikramiyelerindeki artış ve enflasyonun düşürülmesi için izlenecek yollar masaya yatırılması bekleniyordu. Bunun yanı sıra emeklilerin hesabına bayram öncesi yatırılan 1100 liralık ikramiyenin bu yıl artırılıp artırılmayacağı da kabinede görüşüldü. Açıklamanın 20:00 itibarıyla başlaması bekleniyor.