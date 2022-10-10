Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Birçok önemli konunun ele alınacağı toplantıda gündemle ilgili 3 kritik başlık öne çıkıyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun çıkışıyla gündeme gelen başörtüsüyle ilgili anayasa değişikliği teklifi, EYT düzenlemesi, sözleşmeli personel ile işçilerin durumu toplantıda ele alınacak. Peki, Kabine toplantısı kararları açıklandı mı? Kabine toplantısı kararları neler? İşte detaylar...

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 16.30'da başlayan toplantıda birçok önemli konu ele alınacak. Öte yandan gündemin en kritik 3 konusu da toplantıda görüşülecek konu başlıkları arasında yer alıyor. Birçok önemli konunun ele alınacağı toplantıda gündemle ilgili 3 kritik başlık öne çıkıyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun çıkışıyla gündeme gelen başörtüsüyle ilgili anayasa değişikliği teklifi, EYT düzenlemesi, sözleşmeli personel ile işçilerin durumu toplantıda ele alındı. Peki, Kabine toplantısı kararları açıklandı mı? Kabine toplantısı kararları neler? Detaylar haberimizde...

KABİNE TOPLANTISI KARARLARI AÇIKLANDI MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine toplantısı sona erdi. Yaklaşık 3,5 saat süren görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, başörtüsüyle ilgili anayasa değişikliği teklifi hakkında da konuştu.

KABİNE TOPLANTISI KARARLARI NELER?

Açıklamalarından Erdoğan, "Mecliste yaptığımız AK Parti Grup toplantısında CHP Genel Başkanı tarafından gündeme getirilen kamuda başörtüsü ve çalışma hakkı konusunda önemli değerlendirmelerde bulunduk, çağrı yaptık. 20 yılda yaptığımız düzenlemelerle ülkemizin kanayan yarası olan başörtüsü ve çalışma hakkındaki sorunu çözmüştük. CHP Genel Başkanı'nın bu konuyu gündeme getirmesi üzerine özellikle CHP'de tartışmalar yasakçı zihniyetin tekrar pusuda beklediğini gösterdi" dedi.

"MECLİS GÜNDEMİNE KİMİN NASIL TUTUMA GİRECEĞİNİ GÖRECEĞİZ"

Sözlerini sürdüren Erdoğan, "Bizde çözümü anayasal güvence alma teklifinde bulunduk. Meclis'te kabul edilen daha sonra CHP Genel Başkanı'nın AYM'de iptal edilen bir düzenleme vardı. Arkadaşlarımıza aile kurumunu da içeren daha kapsamlı anayasa değişikliği talimatını verdik. Konu Meclis gündemine geldiğinde bu konuda kimin nasıl tutuma gireceğini hep birlikte göreceğiz. Bizde çözümü anayasal güvence alma teklifinde bulunduk. Meclis'te kabul edilen daha sonra CHP Genel Başkanı'nın AYM'de iptal edilen bir düzenleme vardı. Arkadaşlarımıza aile kurumunu da içeren daha kapsamlı anayasa değişikliği talimatını verdik. Konu Meclis gündemine geldiğinde bu konuda kimin nasıl tutuma gireceğini hep birlikte göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"Sözlerime Dünya Şampiyonu olan Ampute Milli Takımımızı tebrik ederek başlamak istiyorum. Birer azim ve çalışkanlık timsali olarak gördüğüm oyuncularımıza şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Ülkemize ve milletimize hizmetle dolu günler ve haftalar geçirdik. Ülkemizin 20. Ankara'nın 2. eseri Etlik Şehir Hastanesi'ni 28 Eylül'de hizmete açtık. Şehir hastanelerimiz dünya çapında model alınıyor.

MGK toplantısında iç ve dış tehditleri değerlendirdik. Özellikle Yunanistan kullanılarak ülkemize karşı sergilenen düşmanca tavrı tekrar ilan ettik. TESK'in yapılan genel kurulunda esnaf ve sanatkarlarımızla hasbihal etme imkanını bulduk. Esnaflarımıza yönelik yeni müjdelerimizi konuşmalarımızın son kısmında sizlerle paylaşacağız. Aynı gün akşam İznik'te Dünya Göçebe Oyunları'nda farklı coğrafyalardan gelen kardeşlerimizle buluştuk. Bu oyunlar vesilesiyle ülkemizde ağırladığımız misafirlerimizin her birinin evlerine kültür elçileri olarak gördüğümüze inanıyorum. Hazine ve Maliye Bakanımızın organizasyonuyla yabancı iktisatçılarla bir araya geldik. Ülkemizde uyguladığımız ekonomi programını ve küresel gelişmeleri değerlendirme fırsatı bulduk.