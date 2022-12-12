Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıdan çıkan kararları heyecanla bekleyen vatandaşlar, kabine toplantısı açıklamalarını araştırmaya başladı. Peki, Kabine toplantısı kararlar neler? Kabine toplantısı kararları açıklandı mı? Kabine toplantısı açıklamaları ne? İşte detaylar...

Kabine toplantısı kararlar neler? Kabine toplantısı, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşti.Öncelikli gündemi ekonomi olacak toplantıda çok sayıda çalışanı ilgilendiren asgari ücret, EYT ve emekliye yönelik çalışmalardaki son durum ele alınacak. Kabine toplantısı kararları merak konusu oldu. Toplantının ardından kabine toplantısında alınan kararlar araştırılmaya başlandı. Peki, Kabine toplantısı kararlar neler? Kabine toplantısı kararları açıklandı mı? Kabine toplantısı açıklamaları ne? Detaylar haberimizde...

KABİNE TOPLANTISI KARARLARI NELER?

Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinde de takvim işliyor. En çok merak edilen konu, emeklilik için yaş şartının getirilip getirilmeyeceği. Düzenlemenin ay sonunda Meclis'e gelmesi bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, toplantıda bilgi verecek.

ASGARİ ÜCRET SÜRECİ MASADA

Milyonlarca asgari ücretlinin beklediği zam oranı için çalışmalar sürüyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 14 Aralık'taki 2'nci toplantısı öncesinde son durum, Kabine Toplantısı'nda değerlendirilecek.