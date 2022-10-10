Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 16.30'da başlayan toplantıda birçok önemli konu ele alınacak. Vatandaşlar toplantıdan çıkacak kararları merak ederken görüşülecek konuların yanı sıra toplantının ne zaman biteceği de merak konusu oldu. Peki, Kabine toplantısı kaç saat sürer? Kabine toplantıları ne zaman biter? İşte detaylar...

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında saat 16.30 itibariyle başladı. Birçok önemli konunun ele alınacağı toplantıda gündemle ilgili 3 kritik başlık öne çıkıyor. Birçok önemli konunun ele alınacağı toplantıda gündemle ilgili 3 kritik başlık öne çıkıyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun çıkışıyla gündeme gelen başörtüsüyle ilgili anayasa değişikliği teklifi, EYT düzenlemesi, sözleşmeli personel ile işçilerin durumu toplantıda ele alınacak.Vatandaşlar toplantıdan çıkacak kararları merak ederken görüşülecek konuların yanı sıra toplantının ne zaman biteceği de merak konusu oldu. Peki, Kabine toplantısı kaç saat sürer? Kabine toplantıları ne zaman biter? Detaylar haberimizde...

EYT DÜZENLEMESİ ELE ALINACAK

Toplantıda yaklaşık 6 milyon kişiyi ilgilendiren EYT düzenlemesi masada olacak. Sona yaklaşılan çalışmanın detayları konuşulacak. Ayrıca, kamudaki 550 bin sözleşmeliye yönelik kadro çalışması, mevsimlik ve geçici işçilerin durumu ile yaklaşık 90 bin taşeron işçisinin kadroya alınması için yürütülen çalışmalar görüşülecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı sonrasında gündemde öne çıkan konulara ilişkin açıklama yapacak.

KABİNE TOPLANTISI KAÇ SAAT SÜRER?

Kabine toplantıları genellikle 3,5 - 4 saat sürmektedir. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısında alınan kararları açıklamak üzere kameralar karşısına geçer.