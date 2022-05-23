Kabine toplantısı kaç saat sürer? Kabine toplantısı ne kadar sürer? Kabine toplantıları ne zaman biter? - Haberler

Kabine toplantısı kaç saat sürer? Vatandaşlar toplantıdan çıkacak kararları merak ederken görüşülecek konuların yanı sıra toplantının ne zaman biteceği de merak konusu oldu. Peki, Kabine toplantısı kaç saat sürer? Kabine toplantısı ne kadar sürer? Kabine toplantıları ne zaman biter? İşte detaylar...

KABİNE TOPLANTISI KAÇ SAAT SÜRER?

Kabine toplantıları genellikle 3,5 - 4 saat sürmektedir. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısında alınan kararları açıklamak üzere kameralar karşısına geçer.

KABİNE TOPLANTISI ÜYELERİ KİMLERDİR?

Recep Tayyip ERDOĞAN: Cumhurbaşkanı

Fuat OKTAY: Cumhurbaşkanı Yardımcısı

Bekir BOZDAĞ: Adalet Bakanı

Derya YANIK: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı

Vedat BİLGİN: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

Murat KURUM: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı

Mevlüt ÇAVUŞOĞLU: Dışişleri Bakanı

Fatih DÖNMEZ: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Mehmet M. KASAPOĞLU: Gençlik ve Spor Bakanı

Bakanı Dr. Nureddin NEBATİ: Hazine ve Maliye Bakanı

Süleyman SOYLU: İçişleri Bakanı

Mehmet Nuri ERSOY: Kültür ve Turizm Bakanı

Mahmut ÖZER: Millî Eğitim Bakanı

Hulusi AKAR: Millî Savunma Bakanı

Fahrettin KOCA: Sağlık Bakanı

Mustafa VARANK: Sanayi ve Teknoloji Bakanı

Vahit KİRİŞCİ: Tarım ve Orman Bakanı

Mehmet MUŞ: Ticaret Bakanı

Adil KARAİSMAİLOĞLU: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı

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