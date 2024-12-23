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KABİNE TOPLANTISI | Kabine Toplantısı'nda ne konuşulacak? Kabine Toplantısı konu başlıkları neler?

KABİNE TOPLANTISI | Kabine Toplantısı'nda ne konuşulacak? Kabine Toplantısı konu başlıkları neler?
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı, bugün Türkiye'nin gündemindeki kritik başlıkları ele alacak. Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren konuların görüşüleceği toplantıda, asgari ücret zammı, ekonomi, deprem bölgesindeki son durum ve dış politika konuları öne çıkıyor.

Kabine Toplantısı'nda ele alınacak konular arasında en çok dikkat çeken başlık, 2024 yılı için belirlenecek asgari ücret zammı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın bu konuda bir sunum yapması ve Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndaki son durumla ilgili Kabine'yi bilgilendirmesi bekleniyor. Bunun yanı sıra, enflasyonla mücadele, deprem bölgesindeki projeler ve dış politikadaki gelişmeler de masada olacak. Peki, Kabine Toplantısı'nda ne konuşulacak? Kabine Toplantısı konu başlıkları neler? Detaylar haberimizde...

KABİNE TOPLANTISI KONU BAŞLIKLARI NELER?

Kabine Toplantısı'nın en önemli gündem maddelerinden biri, 2025 yılı asgari ücret artışı olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndaki görüşmeler hakkında bilgi vereceği ve yeni asgari ücretle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kapsamlı bir sunum yapacağı belirtiliyor. Toplantıda, işçi ve işveren kesiminin talepleri doğrultusunda nasıl bir denge sağlanacağı değerlendirilecek.

Kulislerde, Erdoğan'ın MTV artış oranında azaltmaya gidebileceği konuşuluyor. Bu konunun da toplantıda gündeme gelebileceği belirtiliyor.

Kabine toplantısında Suriye'de atılacak yeni adımlar da gündeme gelecek. Suriye topraklarının bir kısmını kontrol eden terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik izlenecek politikalar ele alınacak. Suriye'de kurulan yeni hükûmet ile yürütülmesi planlanan yeni ilişkiler de değerlendirilecek. Suriyeli mültecilerin güvenli bir şekilde yurtlarına dönüşü de önemli başlıklar arasında.

KABİNE TOPLANTISI | Kabine Toplantısı'nda ne konuşulacak? Kabine Toplantısı konu başlıkları neler?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Beştepe'de toplanacak.

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