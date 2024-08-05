Kabine Toplantısı Instagram kararı! SON DAKİKA! Kabine Toplantısı'nda Instagram kararı ne oldu, açılacak mı?

Kabine Toplantısı Instagram kararı ne oldu? Kabine Toplantısı başladı. Instagram'ın açılıp açılmayacağının görüşüleceği Kabine'de Instagram ile ilgili çıkacak karar merakla bekleniyor. Bugün Instagram temsilcileri ile BTK arasında görüşme gerçekleştirilmişti. Kabine Toplantısı'nda bu görüşme de konuşulacak. Peki, Kabine Toplantısı İnstagram kararı belli oldu mu, açıklandı mı, ne zaman açılacak? İşte Kabine Toplantısı instagram kararı haberimizde!

KABİNE TOPLANTISI INSTAGRAM AÇILACAK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BTK'nın sosyal medya platformu Instagram'a getirdiği erişim engeline ilişkin değerlendirmede bulundu. Erdoğan "Bir dijital faşizmle karşı karşıyayız. Terör örgütleri sosyal medya platformlarında at koşturuyor. Bu platformlarda milletimizin inancına hakaret ediliyor. Arzu edilen iş birliklerini henüz tesis edemedik. Türkiye'nin hassasiyetlerine saygı gösterirlerse sorun çözülür" ifadelerini kullandı.

AK Parti programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;



"Sosyal medya şirketleri militanlaştılar. İsrail'i eleştiren basit bir cümleye bile hemen sansür uygulamayı kendileri için görev adlettiler. Filistinli şehitlerin fotoğraflarına tahammül edemeyip anında yasaklayan, bunu da özgürlük olarak pazarlayan bir dijital faşizm ile karşı karşıyayız. Heniye'nin şehadeti bize düşünce ve ifade hürriyetinin sınırlarını batılı ülkelerde İsrail'in kaprislerinin belirlediğini göstermiştir.

Amerika ve Avrupa'daki kurallara uyma noktasında gösterdikleri özeni mesele Türkiye olunca, vatandaşlarımızın mağduriyeti olunca, bizdeki katalog suçlarla mücadele olunca bilinçli bir şekilde esirgiyorlar. Arzu edilen iş birliğini henüz tam manasıyla tesis edemedik.

Türkiye egemenlik hakları çerçevesinde bir adım atıyor, bir tedbir uyguluyor ancak şirketlerden önce meselenin önüne arkasına bakmayan muhalefet partileri hemen ayağa kalkıyor. Sosyal medya platformlarının rezilliklerini eleştirmeyenler, bu platformların estirdikleri faşizme laf etmeyenler nefes nefese klavye başına geçip sosyal medya hesaplarından Türkiye'yi şikayet sırasına giriyorlar.

Sosyal medya platformlarının arz ettiği tehlikelere işaret etmek asla sansürcülük değildir. Asıl sansürcülük bunlara gözlerini kapamaktır. Biz böyle bir tutarsızlığın içinde yer almayacağız. Hükümet olarak bizim kimsenin özgürlüğüyle, ticaretiyle, hayat tarzıyla herhangi bir sorunumuz yok. Türkiye'nin hassasiyetlerine saygı gösterirlerse sorun çözülür."

KABİNE TOPLANTISI BİTTİ Mİ?

Kabine Toplantısı henüz bitmedi. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.