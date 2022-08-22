Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor. Türkiye'de son dönemde meydana gelen fahiş fiyat artışları ve kendisini iyiden iyiye hissettiren enflasyon, vatandaşları zorlamaya başladı. Hükümet de vatandaşların en çok şikayet ettiği konuların başında gelen enflasyona karşı tedbir almak için kolları sıvadı. Kabine Toplantısı gündemi nedir? Kabine toplantısı konuları nelerdir? Kabine toplantısında neler görüşülecek? merak ediliyordu.

Kabine Toplantısı gündemi merak ediliyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor. Türkiye'de son dönemde meydana gelen fahiş fiyat artışları ve kendisini iyiden iyiye hissettiren enflasyon, vatandaşları zorlamaya başladı. Hükümet de vatandaşların en çok şikayet ettiği konuların başında gelen enflasyona karşı tedbir almak için kolları sıvadı. Kabine Toplantısı gündemi nedir? Kabine toplantısı konuları nelerdir? Kabine toplantısında neler görüşülecek? merak ediliyordu. İşte detaylar...

KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİ

Saat 14.00'te başlaması beklenen kabinede, vatandaşların en çok şikayet ettiği konuların başında gelen enflasyon da görüşülecek. Hükümetin enflasyona karşı yeni tedbirler alması bekleniyor.

RUSYA VE UKRAYNA MESELESİ ELE ALINACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak toplantıda, iç ve dış politikaya ilişkin önemli gelişmeler değerlendirilecek. Rusya ve Ukrayna liderleri ile yapılan görüşmelerin detayları ele alınacak. İstanbul'da imzalanan tahıl sevkiyatı anlaşması ile ilgili gelişmeler değerlendirilecek.

ENFLASYONA KARŞI ALINACAK TEDBİRLER GÖRÜŞÜLECEK

Öne çıkacak başlıklardan biri de ekonomi olacak. Fahiş fiyat artışlarının önlenmesi ve enflasyonla mücadele konuları ele alınacak. Kabine toplantısında, hem yurt içinde hem de Irak ve Suriye'nin kuzeyinde yürütülen terörle mücadele operasyonları değerlendirilecek.

FAİZ İNDİRİMİNİN ETKİLERİ GÖRÜŞÜLECEK

Girişimciyi, esnafı ve tüketiciyi faize ezdirmeme politikası kapsamında adım adım düşürülen faizle ilgili gelinen son durum da kabine toplantısında değerlendirilecek. Bilindiği gibi Merkez Bankası'ndan geçtiğimiz hafta 100 baz puanlık bir indirim daha gelmişti.

DOĞU AKDENİZ'DEKİ GELİŞMELER DE KABİNE'NİN GÜNDEMİNDE

İsrail ile normalleşme süreci ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler de Kabine'nin gündeminde olacak. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millete Sesleniş konuşması yapacak.