Kabine Toplantısı Gündemi: Emekliye ve memur maaşlarına zam var mı? 9. Yargı Paketi taslağı çıktı mı?

Kabine Toplantısı gündeme merak edilirken emekliye ve memura zam olup olmayacağı araştırılıyor. 24 Haziran Kabine Toplantısı saat kaçta ve gündem maddeleri neler sorularına yanıt aranıyor. Emekliye ve memur maaşlarına zam var mı? 9. Yargı Paketi taslağı çıktı mı? Detaylar haberimizdedir…

KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİ NEDİR?

Kabine Toplantısı'nın gündeminde 9. Yargı Paketi, Gazze'deki son gelişmeler ile emekli ve memur maaşlarına ilişkin konuların yer alması bekleniyor.

9. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Yeni yargı paketinde sona yaklaşılıyor. Çalışmaları tamamlanan 9. Yargı Paketi önümüzdeki günlerde Meclis'e sunulacak ve ardından yürürlüğe girmesi tahmin ediliyor.

TEMMUZ'DA EMEKLİYE ZAM VAR MI?

Memur ve memur emeklileri, Haziran ayı itibarıyla yüzde 17,38 oranında zam hakkı elde etti.

Yılın ilk altı ayında memur ve memur emeklilerine toplu sözleşme gereği yüzde 15 zam yapılmıştı. Toplu sözleşme kapsamında, ilk altı ayın enflasyon farkı da maaşlara yansıyacak. Buna göre, altı aylık enflasyon oranının yüzde 15'i aşan kısmı, enflasyon farkı olarak maaşlara eklenecek.