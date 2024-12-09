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Kabine Toplantısı Gündemi 9 Aralık: Suriye'nin son durumu ve mültecilere ne olacak?

Kabine Toplantısı Gündemi 9 Aralık: Suriye'nin son durumu ve mültecilere ne olacak?
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Kabine Toplantısı gündemi ve saat kaçta olacağı araştırılıyor. Kabine Toplantısı 9 Aralık Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşecektir. Suriye'de silahlı muhaliflerin Baas rejimini çatışmasız şekilde devirmesi sonrası Türkiye, gelişmeleri yakından izliyor. Peki, Kabine Toplantısı saat kaçta?

Kabine Toplantısı saat kaçta ve ne zaman olacağı merak edilirken Kabine Toplantısının kararları ve gündemi araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki Kabine toplantısında, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın İran ve Rusya ile temasları ile Suriyeli sığınmacıların durumu da ele alınacak. 9 Aralık Kabine Toplantısı saat kaçta? Detaylar haberimizdedir…

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine Toplantısı, 9 Aralık 2024 tarihinde bugün yapılacak. Toplantının saat 15.00'te başlaması planlanıyor.

9 ARALIK KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİ

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin silahlı muhalifler tarafından 12 gün içinde çatışmasız şekilde devrilmesi sonrası, Türkiye bölgedeki gelişmeleri yakından izliyor. Bu kritik durum, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Beştepe'de gerçekleştirilecek Kabine toplantısının ana gündem maddesi olacak. Toplantıda, Esad sonrası Suriye'deki siyasi adımlar değerlendirilecek.

Kabine Toplantısı Gündemi 9 Aralık: Suriye'nin son durumu ve mültecilere ne olacak?

BAKAN FİDAN'IN TEMASLARI GÜNDEMDE

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Katar'ın başkenti Doha'da İran ve Rusya Dışişleri Bakanları ile yaptığı temaslar toplantıda ele alınacak. Görüşmeler, Suriye üzerindeki etkili ülkelerle yapılacak iş birliği adımları açısından önem taşıyor.

TERÖR ÖRGÜTÜNE KARŞI STRATEJİ BELİRLENECEK

Ankara, PKK/YPG'nin Suriye'deki faaliyetlerini yakından takip ediyor ve bölgede bir oldu bittiye izin vermeyeceğini vurguluyor. İstihbari değerlendirmeler ışığında terör örgütlerine karşı atılacak adımlar Kabine'nin öncelikli gündem maddelerinden biri olacak.

SURİYELİ SIĞINMACILARIN DURUMU ELE ALINACAK

Kabine, Esad sonrası Suriye'ye geri dönüş için başvuru yapan Suriyeli sığınmacıların durumunu da masaya yatıracak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı sonrasında alınan kararları ve değerlendirmeleri kamuoyuyla paylaşacak.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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