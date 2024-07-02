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Kabine Toplantısı Gündemi 2 Temmuz: TÜİK enflasyon rakamları, memur zammı ve en düşük emekli aylığı ne kadar olacak?

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Kabine Toplantısı gündemi ve saat kaçta olacağı araştırılıyor. Kabine Toplantısı 2 Temmuz Salı günü Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşecektir. TÜİK enflasyon oranı açıklandı mı ve en düşük emekli aylığı ne kadar olacağı merak ediliyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta?

Kabine Toplantısı gündeminde Haziran ayı enflasyon oranı merak edilirken emekliye ve memura zam olup olmayacağı araştırılıyor. 2 Temmuz Kabine Toplantısı saat kaçta ve gündem maddeleri neler sorularına yanıt aranıyor. Emekliye ve memur maaşlarına zam var mı? TÜİK enflasyon oranı açıklandı mı? Detaylar haberimizdedir…

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün yaklaşık bir ay aranın ardından yoğun bir gündemle toplanacak. Beştepe'deki toplantıya, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık edecek.

Kabine Toplantısı Gündemi 2 Temmuz: TÜİK enflasyon rakamları, memur zammı ve en düşük emekli aylığı ne kadar olacak?

2 TEMMUZ KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİ

Toplantının ana gündeminin ekonomi olması bekleniyor. 3 Temmuz'da açıklanacak Haziran ayı enflasyon oranıyla birlikte yılın ikinci yarısındaki memur zammı belli olacak. Yaklaşık 16 milyon memur, SSK ve BAĞ-KUR emeklisinin zam oranı da netleşecek.

Kabine Toplantısı Gündemi 2 Temmuz: TÜİK enflasyon rakamları, memur zammı ve en düşük emekli aylığı ne kadar olacak?

VERGİ TASLAĞI VE ENFLASYONLA MÜCADELE DE MASADA

Toplantıda tasarruf tedbirleri, en düşük emekli aylığına yapılacak artış da görüşülecek. Yeni vergi taslağı ve enflasyonla mücadele konusunda da kabine üyelerine bilgi verilecek. Kabinenin diğer bir önemli başlığı da terörle mücadele operasyonları olacak.

Kabine Toplantısı Gündemi 2 Temmuz: TÜİK enflasyon rakamları, memur zammı ve en düşük emekli aylığı ne kadar olacak?

ATEŞKES ADIMLARI DA MASAYA YATIRILACAK

Toplantıda 9'uncu Yargı Paketi ile ilgili son durumun da ele alınması bekleniyor. Bölgesel gelişmeler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve ateşkesin sağlanmasına yönelik adımlar da gündemde olacak.

TEMMUZ AYINDA YOĞUN DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Temmuz ayında Kazakistan, Azerbaycan ve Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek. İlgili bakanlar, bu temaslarda ele alınması muhtemel konu başlıklarına yönelik çalışmalarını da kabinede sunacak.

Kabine Toplantısı Gündemi 2 Temmuz: TÜİK enflasyon rakamları, memur zammı ve en düşük emekli aylığı ne kadar olacak?

KURUM VE MEMİŞOĞLU DA TOPLANTIYA KATILACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na atanan Murat Kurum ve Sağlık Bakanlığı'na atanan Profesör Doktor Kemal Memişoğlu da kabine toplantısına katılacak.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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