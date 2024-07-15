Kabine Toplantısı Gündemi 16 Temmuz: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Memur ve emekli maaşı ne kadar?

Yarın gerçekleştirilecek olan Kabine Toplantısı'nın gündemi merak ediliyor. En düşük emekli maaşı ne kadar olacağı gündeme gelirken kök maaşı düşük olduğu için zamlı maaşı bile halen ödenen 10 bin liranın altında kalacak olan emekliler var. En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Memur ve emekli maaşı ne kadar? Detaylar haberimizdedir...

KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİ NEDİR?

Milyonlarca emekli için kader haftası geldi çattı. Enflasyon rakamları sonrası emekliler yüzde 24.73 zammı hak ederken maaşı 8 bin TL ve altında olanlar ise hiç zam alamadı. Yarın toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin de 1 numaralı gündemi olacak emekliye zam için masada 2 farklı seçeneğin bulunduğu iddia ediliyor. Ankara kulislerine göre en düşük emekli maaşı 12 bin ya da 12 bin 500 TL'ye yükseltilecek.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Büyük mağduriyete neden olan konuyla ilgili kapsamlı bir düzenleme üzerinde çalışılırken gözler yarın Beştepe'de toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde olacak.