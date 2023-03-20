Vatandaşların gündeminde yer alan konular arasında kabine toplantısı yer alıyor. Arama motorlarında ise kabine toplantısının detayları aratılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen kabine toplantısı kararları heyecanla beklenirken toplantının gerçekleşmemesi üzerine Kabine toplantısı ertelendi mi? Kabine toplantısı ne zamana ertelendi? soruları aratıldı.

Ülkenin gündemleri hakkında görüşmelerin yapıldığı kabine toplantısının zamanı merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ile gerçekleşen toplantı hakkında merak edilenler haberimizde yer alıyor. Peki, Kabine toplantısı ertelendi mi? Kabine toplantısı ne zamana ertelendi? İşte tüm merak edilenler...

KABİNE TOPLANTISI ERTELENDİ Mİ?

Son Kabine toplantısı 6 Mart tarihinde gerçekleşmişti. 20 Mart tarihinde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Kabine toplantısının gerçekleşmesi bekleniyordu fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 20 Mart günü programında kabine toplantısının yer almadığı tahmin ediliyor. Kabine toplantısının ne zamana ertelendiği hakkında henüz bir bilgilendirme yapılmadı.