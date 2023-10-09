Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaklaşık 4 saat süren Kabine Toplantısı sonrası emeklilere yönelik önemli bir kararı duyurdu. Toplantının ardından yapılan açıklamada, emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin Türk Lirası ödeme yapılacağı belirtildi. Bu ödemenin Kasım ayının ilk yarısı itibarıyla emeklilerin hesabına yatırılacağı ifade edildi. Ancak, emekli olup fiilen çalışmaya devam eden emekliler bu düzenlemenin dışında bırakıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaklaşık 4 saat süren Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Peki, Kabine Toplantısı emeklilere 5 bin TL kararı çıktı mı?

Beştepe'de düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Yaklaşık 4 saat süren toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarda bulundu. Peki, Kabine Toplantısı emeklilere 5 bin TL kararı çıktı mı?

KABİNE TOPLANTISI EMEKLİLERE 5 BİN TL KARARI ÇIKTI MI?

Emeklilerimizin çektiği sıkıntıları biliyorum. Kabine toplantımızda yaptığımız değerlendirmelerin ardından emeklilerimizi rahatlatacak yeni karar aldık. Emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin Türk Lirası ödemeyi yapmayı kararlaştırdık. Emekli olup, fiilen çalışmaya devam eden emeklilerimizi bu düzenlemenin dışında bırakıyoruz. Bu ödemeler Kasım ayının ilk yarısı itibarıyla emeklilerimizin hesabına yatırılmış olacaktır."

EKONOMİK GELİŞMELER

Ekonomideki sorunların çözümü, depremde yıkılan şehirlerimizin ayağa kaldırılması, terörle mücadele önceliklerimizin en başında yer almayı sürdürmektedir. Ekonomi alanındaki programlarımızı dikkatle ve belirlenen takvimi içinde yürütüyoruz. Eylül'ün ilk haftasında OVP'yi milletimizin ve iş dünyamızın takdirine sunduk. 12. Kalkınma Planımızın hazırlıklarını önemli ölçüde tamamladık. 30 yıla dair hedef ve vizyonumuzun yol haritasını teşkil edecek planın detaylarını kamuoyumuzla paylaşacağız. Orta ve uzun vadeli programlarını yürütürken ekonominin güncel sorun ve ihtiyaçlarını ihmal etmiyoruz. Küresel ekonominin geleceği ile ilgili tahminlerin giderek kötümserleştiği dönemde Türkiye bir kez daha kendini farklı güzergaha taşımayı başarmıştır. Yaşadığımız enflasyon, daha doğrusu hayat pahalılığı sıkıntısı çözmek için özgün ve akılcı politikalara dayalı bir yol izliyoruz. Son birkaç yıldır adeta histeri haline süren fiyatlanma davranışların sonuna gelindiğine inanıyoruz. Türkiye'yi yatırım, istihdam, üretim, ihracat, cari fazlayla büyütme esasına dayanan stratejimizden en küçük geri adım atmıyoruz. Geldiğimiz seviyenin gereği olan yeni yöntem ve politikaları devreye alıyoruz.