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Kabine Toplantısı CANLI YAYIN! Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşması İZLE! Kabine Toplantısı CANLI İZLE!

Kabine Toplantısı CANLI YAYIN! Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşması İZLE! Kabine Toplantısı CANLI İZLE!

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Toplantıdan çıkan kararları heyecanla bekleyen vatandaşlar, kabine toplantısı canlı izleme linkini araştırmaya başladı. İşte, 6 Haziran Kabine Toplantısı kararları izleme linki!

Kabine toplantısı CANLI YAYIN! Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yeni Kabine ilk toplantısını gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını canlı izlemek isteyen vatandaşlar, Kabine toplantısı CANLI izle! 6 Haziran Kabine Toplantısı kararları! araştırması yapıyor. İşte, Kabine toplantısı canlı yayın izleme linki!

KABİNE TOPLANTISI KAÇ SAAT SÜRER?

Kabine toplantıları genellikle 3,5 - 4 saat sürmektedir. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısında alınan kararları açıklamak üzere kameralar karşısına geçer.

KABİNE TOPLANTISI CANLI YAYIN!

Yeni Kabine ilk toplantısını bugün yaptı. Toplantı yaklaşık 4 saat 10 dakika sürdü. Ekonomi ve terörle mücadele başlıklarının masaya yatırıldığı toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Elinde binlerce insanımızın kanı olan terör baronları dışında, birliğimize, dirliğimize ve hayallerimize kasteden odakları dışında seçimlerin kaybedeni yoktur. Seçimler gelir geçer. Asıl mesele ülkemizin, devletimizin, milletimizin birliği, refahı ve geleceğidir.

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

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