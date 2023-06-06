Kabine Toplantısı CANLI YAYIN! Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşması İZLE! Kabine Toplantısı CANLI İZLE!
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Toplantıdan çıkan kararları heyecanla bekleyen vatandaşlar, kabine toplantısı canlı izleme linkini araştırmaya başladı. İşte, 6 Haziran Kabine Toplantısı kararları izleme linki!
Kabine toplantısı CANLI YAYIN! Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yeni Kabine ilk toplantısını gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını canlı izlemek isteyen vatandaşlar, Kabine toplantısı CANLI izle! 6 Haziran Kabine Toplantısı kararları! araştırması yapıyor. İşte, Kabine toplantısı canlı yayın izleme linki!
KABİNE TOPLANTISI KAÇ SAAT SÜRER?
Kabine toplantıları genellikle 3,5 - 4 saat sürmektedir. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısında alınan kararları açıklamak üzere kameralar karşısına geçer.
KABİNE TOPLANTISI CANLI YAYIN!
Yeni Kabine ilk toplantısını bugün yaptı. Toplantı yaklaşık 4 saat 10 dakika sürdü. Ekonomi ve terörle mücadele başlıklarının masaya yatırıldığı toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:
"Elinde binlerce insanımızın kanı olan terör baronları dışında, birliğimize, dirliğimize ve hayallerimize kasteden odakları dışında seçimlerin kaybedeni yoktur. Seçimler gelir geçer. Asıl mesele ülkemizin, devletimizin, milletimizin birliği, refahı ve geleceğidir.