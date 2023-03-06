Kabine toplantısı CANLI YAYIN | 6 Mart Kabine Toplantısı kararları İZLE! Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşması canlı izle!

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Gündemde deprem ve seçim var

Kabine toplantısı CANLI YAYIN! Kabine toplantısı, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 15.00'te toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantının ana gündem maddesi ise Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremler olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını canlı izlemek isteyen vatandaşlar, Kabine toplantısı CANLI izle! 6 Mart Kabine Toplantısı kararları! araştırması yapıyor. İşte, Kabine toplantısı kararları!

KABİNE TOPLANTISI KAÇ SAAT SÜRER?

Kabine toplantıları genellikle 3,5 - 4 saat sürmektedir. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısında alınan kararları açıklamak üzere kameralar karşısına geçer.

KABİNE TOPLANTISI KARARLARI NELER?

11 ilimizi etkileyen deprem ve sonrasında yaşananlar ele alınacak. Deprem bölgesindeki son durum Kabine'de masaya yatırılacak. Geçiş sürecinde oluşturulan konteyner kentlerdeki çalışmalar ve kalıcı konutların inşa sürecinde gelinin son durum değerlendirilecek. İlgili bakanların yapılan çalışmalar hakkında kabineye bilgi vermesi bekleniyor. Depremin ardından bazı illerde görülen ciddi kira artışları da kabinenin gündeminde olacak.

KABİNE TOPLANTISI CANLI İZLE!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını haber kanallarının resmi YouTube kanallarından canlı olarak yayınlanacaktır.