Kabine toplantısı CANLI YAYIN | 6 Mart Kabine Toplantısı kararları İZLE! Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşması canlı izle!
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Toplantıdan çıkan kararları heyecanla bekleyen vatandaşlar, kabine toplantısı canlı izleme linkini araştırmaya başladı. İşte, 6 Mart Kabine Toplantısı kararları izleme linki!
Kabine toplantısı CANLI YAYIN! Kabine toplantısı, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 15.00'te toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantının ana gündem maddesi ise Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremler olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını canlı izlemek isteyen vatandaşlar, Kabine toplantısı CANLI izle! 6 Mart Kabine Toplantısı kararları! araştırması yapıyor. İşte, Kabine toplantısı kararları!
Kabine toplantıları genellikle 3,5 - 4 saat sürmektedir. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısında alınan kararları açıklamak üzere kameralar karşısına geçer.
11 ilimizi etkileyen deprem ve sonrasında yaşananlar ele alınacak. Deprem bölgesindeki son durum Kabine'de masaya yatırılacak. Geçiş sürecinde oluşturulan konteyner kentlerdeki çalışmalar ve kalıcı konutların inşa sürecinde gelinin son durum değerlendirilecek. İlgili bakanların yapılan çalışmalar hakkında kabineye bilgi vermesi bekleniyor. Depremin ardından bazı illerde görülen ciddi kira artışları da kabinenin gündeminde olacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını haber kanallarının resmi YouTube kanallarından canlı olarak yayınlanacaktır.