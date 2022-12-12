Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıdan çıkan kararları heyecanla bekleyen vatandaşlar, kabine toplantısı canlı izleme linkini araştırmaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını canlı izlemek isteyen vatandaşlar, Kabine toplantısı CANLI izle! Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşması canlı izle! Kabine toplantısı kararları canlı izle! 12 Aralık Kabine Toplantısı CANLI! araştırması yapıyor.

Kabine toplantısı CANLI izle!Kabine toplantısı, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşti. Öncelikli gündemi ekonomi olacak toplantıda çok sayıda çalışanı ilgilendiren asgari ücret, EYT ve emekliye yönelik çalışmalardaki son durum ele alınacak. Kabine toplantısı kararları merak konusu oldu. Kabine toplantısının canlı yayın linki araştırılmaya başlandı. Kabine toplantısı CANLI İZLE! Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşması canlı izle! Kabine toplantısı kararları canlı izle! 12 Aralık Kabine Toplantısı CANLI!

KABİNE TOPLANTISI KAÇ SAAT SÜRER?

Kabine toplantıları genellikle 3,5 - 4 saat sürmektedir. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısında alınan kararları açıklamak üzere kameralar karşısına geçer.

KABİNE TOPLANTISI CANLI İZLE!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını canlı olarak YouTube resmi haber kanallarından izleyebilirsiniz.

KABİNE TOPLANTISI CANLI!

12 ARALIK KABİNE TOPLANTISI CANLI İZLE