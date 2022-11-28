28 Kasım Kabine Toplantısı CANLI! Kabine toplantısı, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşti. Bugün yapılacak Kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önce "Demek ki para cezası bunları ıslah etmiyor. Halletmek lazım" dediği zincir marketler ve fahiş fiyatlar ele alınacak. Toplantıdan çıkan kararları heyecanla bekleyen vatandaşlar, kabine toplantısı canlı izleme linkini araştırmaya başladı. Kabine toplantısı CANLI izle! Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşması canlı izle! Kabine toplantısı kararları canlı izle! 28 Kasım Kabine Toplantısı CANLI!

KABİNE TOPLANTISI KAÇ SAAT SÜRER?

Kabine toplantıları genellikle 3,5 - 4 saat sürmektedir. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısında alınan kararları açıklamak üzere kameralar karşısına geçer.

KABİNE TOPLANTISI CANLI İZLE!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını canlı olarak YouTube resmi haber kanallarından izleyebilirsiniz.

KABİNE TOPLANTISI KARARLARI CANLI!