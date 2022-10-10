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Kabine toplantısı CANLI izle! Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşması canlı izle! Kabine toplantısı kararları canlı izle! 10 Ekim Kabine Toplantısı CANLI!

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Kabine toplantısı CANLI izle! Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşması canlı izle! Kabine toplantısı kararları canlı izle! 10 Ekim Kabine Toplantısı CANLI!

Kabine toplantısı CANLI izle! Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıdan çıkan kararları heyecanla bekleyen vatandaşlar, kabine toplantısı canlı izleme linkini araştırmaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını canlı izlemek isteyen vatandaşlar, Kabine toplantısı CANLI izle! Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşması canlı izle! Kabine toplantısı kararları canlı izle! 10 Ekim Kabine Toplantısı CANLI! araştırması yapıyor. İşte detaylar...

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10 Ekim Kabine Toplantısı CANLI! Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında saat 16.30 itibariyle başladı. Birçok önemli konunun ele alınacağı toplantıda gündemle ilgili 3 kritik başlık öne çıkıyor. Toplantıdan çıkan kararları heyecanla bekleyen vatandaşlar, kabine toplantısı canlı izleme linkini araştırmaya başladı. Kabine toplantısı CANLI izle! Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşması canlı izle! Kabine toplantısı kararları canlı izle! 10 Ekim Kabine Toplantısı CANLI!

Kabine toplantıları genellikle 3,5 - 4 saat sürmektedir. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısında alınan kararları açıklamak üzere kameralar karşısına geçer.

Birçok önemli konunun ele alınacağı toplantıda gündemle ilgili 3 kritik başlık öne çıkıyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun çıkışıyla gündeme gelen başörtüsüyle ilgili anayasa değişikliği teklifi, EYT düzenlemesi, sözleşmeli personel ile işçilerin durumu toplantıda ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını canlı olarak YouTube resmi haber kanallarından izleyebilirsiniz.

KABİNE TOPLANTISI CANLI İZLE!

10 EKİM KABİNE TOPLANTISI CANLI!

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

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