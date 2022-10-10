Kabine yarın toplanıyor! Adalet Bakanı Bozdağ, başörtüsüne yönelik anayasa değişikliği için sunum yapacak

10 Ekim Kabine Toplantısı CANLI! Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında saat 16.30 itibariyle başladı. Birçok önemli konunun ele alınacağı toplantıda gündemle ilgili 3 kritik başlık öne çıkıyor. Toplantıdan çıkan kararları heyecanla bekleyen vatandaşlar, kabine toplantısı canlı izleme linkini araştırmaya başladı. Kabine toplantısı CANLI izle! Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşması canlı izle! Kabine toplantısı kararları canlı izle! 10 Ekim Kabine Toplantısı CANLI!

KABİNE TOPLANTISI KAÇ SAAT SÜRER?

Kabine toplantıları genellikle 3,5 - 4 saat sürmektedir. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısında alınan kararları açıklamak üzere kameralar karşısına geçer.

KABİNE TOPLANTISI KARARLARI CANLI İZLE!

Birçok önemli konunun ele alınacağı toplantıda gündemle ilgili 3 kritik başlık öne çıkıyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun çıkışıyla gündeme gelen başörtüsüyle ilgili anayasa değişikliği teklifi, EYT düzenlemesi, sözleşmeli personel ile işçilerin durumu toplantıda ele alınacak.

KABİNE TOPLANTISI CANLI İZLE!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını canlı olarak YouTube resmi haber kanallarından izleyebilirsiniz.

KABİNE TOPLANTISI CANLI İZLE!

10 EKİM KABİNE TOPLANTISI CANLI!