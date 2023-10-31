Kabine Toplantısı CANLI İZLE! 31 Ekim Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşması İZLE! Kabine Toplantısı CANLI İZLE!
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Toplantıdan çıkan kararları heyecanla bekleyen vatandaşlar, kabine toplantısı canlı izleme linkini araştırmaya başladı. İşte, 31 Ekim Kabine Toplantısı kararları izleme linki!
Kabine toplantısı CANLI YAYIN! Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yeni Kabine ilk toplantısını gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını canlı izlemek isteyen vatandaşlar, Kabine toplantısı CANLI izle! 31 Ekim Kabine Toplantısı kararları! araştırması yapıyor. İşte, Kabine toplantısı canlı yayın izleme linki!
KABİNE TOPLANTISI KAÇ SAAT SÜRER?
Kabine toplantıları genellikle 3,5 - 4 saat sürmektedir. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısında alınan kararları açıklamak üzere kameralar karşısına geçer.
KABİNE TOPLANTISI CANLI YAYIN!
Yeni Kabine ilk toplantısını bugün yaptı. Ekonomi ve terörle mücadele başlıklarının masaya yatırıldığı toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor.
İzlemek için tıklayınz
#Canlı : Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunuyor https://t.co/icQtN35EeU— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) October 31, 2023