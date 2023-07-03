Kabine Toplantısı CANLI İZLE! 3 Temmuz Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşması İZLE! Kabine Toplantısı kararları CANLI YAYIN!

Kabine Erdoğan başkanlığında toplandı! Masada memura ve emekliye zam ile kira artışı var

Kabine toplantısı CANLI YAYIN! Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Kurban Bayramı sonrasında ilk toplantı gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını canlı izlemek isteyen vatandaşlar, Kabine toplantısı CANLI izle! 3 Temmuz Kabine Toplantısı kararları! araştırması yapıyor. İşte, Kabine toplantısı canlı yayın izleme linki!

KABİNE TOPLANTISI KONU BAŞLIKLARI NELER?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Masanın en önemli gündem maddeleri memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam ve kira artış oranlarına getirilen yüzde 25 sınırının sürdürülmesi olacak. Toplantının diğer başlıkları ise küresel ve bölgesel konular.

KABİNE TOPLANTISI CANLI İZLE!

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı sona erdi. Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam, kira artış oranlarına getirilen yüzde 25 sınırının sürdürülmesi gibi konu başlıklarının ele alındığı toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor...