Kabine toplantısı CANLI İZLE | 23 Ocak Kabine Toplantısı kararları İZLE! Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşması canlı izle! Kabine toplantısı canlı izle!
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıdan çıkan kararları heyecanla bekleyen vatandaşlar, kabine toplantısı canlı izleme linkini araştırmaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını canlı izlemek isteyen vatandaşlar, Kabine toplantısı CANLI izle! 23 Ocak Kabine Toplantısı kararları! araştırması yapıyor. İşte, Kabine toplantısı kararları!
Kabine toplantısı CANLI izle! Yoğun gündemle toplanacak Kabine'de farklı konu başlıkları masaya yatırılacaToplantının en önemli gündem maddeleri arasında, Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırma paketiyle ilgili detaylar yer alacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşması canlı izle! 23 Ocak Kabine Toplantısı CANLI İZLE! Kabine toplantısı kararları canlı izle!
Yapılandırma paketine son şeklinin verilmesi için çalışmalar sürerken ayrıntılar da belli olmaya başladı. Paket kapsamında, 31 Aralık 2022'ye kadar devlete olan tüm borçların yapılandırılması öngörülüyor. Yapılandırma imkanı sunulacak borçlar arasında, vergi, sigorta primi borçlar, adli ve idari cezalar yer alıyor.
Ayrıca şirketlere matrah artırımının yanı sıra, kasa ve stok affı da getirilecek. Öğrenim kredisi, belediyeye ait elektrik, su borçları da paket kapsamına girecek. Borcunu ödemek isteyenler 18 aya kadar taksit yapabilecek. 20 ay taksit sunulması halinde borcun 40 ayda ödenmesinin yolu açılacak.
Kabine toplantıları genellikle 3,5 - 4 saat sürmektedir. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısında alınan kararları açıklamak üzere kameralar karşısına geçer.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını canlı olarak YouTube resmi haber kanallarından izleyebilirsiniz.