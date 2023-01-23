Kabine toplantısı CANLI İZLE | 23 Ocak Kabine Toplantısı kararları İZLE! Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşması canlı izle! Kabine toplantısı canlı izle!

Kabine toplantısı kararları neler? Kabine toplantısı kararları açıklandı mı? 23 Ocak Kabine toplantısı açıklamaları ne?

Kabine toplantısı CANLI izle! Yoğun gündemle toplanacak Kabine'de farklı konu başlıkları masaya yatırılacaToplantının en önemli gündem maddeleri arasında, Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırma paketiyle ilgili detaylar yer alacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşması canlı izle! 23 Ocak Kabine Toplantısı CANLI İZLE! Kabine toplantısı kararları canlı izle!

31 ARALIK 2022'YE KADAR OLAN TÜM BORÇLAR İÇİN GEÇERLİ

Yapılandırma paketine son şeklinin verilmesi için çalışmalar sürerken ayrıntılar da belli olmaya başladı. Paket kapsamında, 31 Aralık 2022'ye kadar devlete olan tüm borçların yapılandırılması öngörülüyor. Yapılandırma imkanı sunulacak borçlar arasında, vergi, sigorta primi borçlar, adli ve idari cezalar yer alıyor.

YAPILANDIRILAN BORÇLARA TAKSİT İMKANI

Ayrıca şirketlere matrah artırımının yanı sıra, kasa ve stok affı da getirilecek. Öğrenim kredisi, belediyeye ait elektrik, su borçları da paket kapsamına girecek. Borcunu ödemek isteyenler 18 aya kadar taksit yapabilecek. 20 ay taksit sunulması halinde borcun 40 ayda ödenmesinin yolu açılacak.

KABİNE TOPLANTISI KAÇ SAAT SÜRER?

Kabine toplantıları genellikle 3,5 - 4 saat sürmektedir. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısında alınan kararları açıklamak üzere kameralar karşısına geçer.

KABİNE TOPLANTISI CANLI İZLE!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını canlı olarak YouTube resmi haber kanallarından izleyebilirsiniz.