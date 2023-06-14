Kabine Toplantısı CANLI İZLE! 14 Haziran Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşması İZLE! Kabine Toplantısı CANLI YAYIN!

Kabine toplantısı CANLI YAYIN! Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yeni Kabine ikinci toplantısını gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını canlı izlemek isteyen vatandaşlar, Kabine toplantısı CANLI izle! 14 Haziran Kabine Toplantısı kararları! araştırması yapıyor. İşte, Kabine toplantısı canlı yayın izleme linki!

EKONOMİ İÇERİKLİ BİRÇOK BAŞLIK VAR

Kabine'nin öncelikli konusu elbette ekonomi olacak. Enflasyonla mücadele, kiralardaki fahiş artışa karşı alınacak önlemler, asgari ücret ara zammı, emekli ve memur maaş zamlarına yönelik çalışmalar Kabine'de ele alınacak. Toplantıda bunun yanı sıra, seçim vaadi olarak açıklanan ev hanımlarına emeklilik, gençlere faizsiz evlilik kredisi ve vergisiz cep telefonu gibi konuların da görüşülmesi bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISI CANLI İZLE!

Seçimin ardından kurulan yeni Kabine, bugün saat 14.00'te ikinci kez toplandı.Kabine toplantısı henüz sona ermemiştir. Toplantı bitince yapılan açıklamalar haberimizin içerisinde yer alacaktır...