Kabine toplantısı CANLI İZLE | 9 Ocak Kabine Toplantısı kararları İZLE! Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşması canlı izle! Kabine toplantısı canlı izle!

Kabine toplantısı CANLI izle! 2023'ün ilk Kabine toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de düzenlenecek. Yoğun gündemle toplanacak Kabine'de farklı konu başlıkları masaya yatırılacak. EYT düzenlemesinin yürürlüğe gireceği tarihin yanı sıra, sözleşmeli personellerin kadroya geçişi, memur ve emeklilerin maaşlarında değişiklik, enflasyonla mücadele, esnaf ve dar gelirli vatandaşlara dair atılacak adımlar da Kabine'de masaya yatırılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşması canlı izle! 9 Ocak Kabine Toplantısı CANLI İZLE! Kabine toplantısı kararları canlı izle!

KABİNENİN EN ÖNEMLİ GÜNDEM MADDESİ ERKEN SEÇİM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son olarak dün Antalya'da yaptığı konuşmada, "Belki tarihini birazcık öne alacağımız seçimlerle ilgili hazırlıklarımızı zaten uzun bir süredir yürütüyorduk." diyerek erken seçim mesajı verdi. Erdoğan'ın üst üste verdiği mesajlar seçim tarihinin öne çekilebileceği ihtimalini güçlendirdi. 18 Haziran 2023 Pazar günü yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin; nisan ya da mayıs ayına alınabileceği konuşuluyor.

KABİNE TOPLANTISI KAÇ SAAT SÜRER?

Kabine toplantıları genellikle 3,5 - 4 saat sürmektedir. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısında alınan kararları açıklamak üzere kameralar karşısına geçer.

KABİNE TOPLANTISI CANLI İZLE!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını canlı olarak YouTube resmi haber kanallarından izleyebilirsiniz.