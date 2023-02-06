Kabine toplantısı bugün Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında bir araya gelecekti. Kahramanmaraş-Gaziantep'te meydana gelen şiddetli depremin ardından Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısının olup olmayacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Kabine toplantısı bugün olacak mı? Kabine toplantısı ertelendi mi? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Kahramanmaraş Gaziantep'te meydana gelen şiddetli depremin ardından Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısının olup olmayacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kabine toplanışında ele alınacak başlıca konular İsveç-Finlandiya NATO üyeliği, ekonomi ve geçici işçi düzenlemesi ve seçim takviminin ele alınması bekleniyordu. Kahramanmaraş Pazarcık'ta saat 4.17'de 7.7 büyüklüğünde deprem. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi deprem yaklaşık 30 saniye sürdü. Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da da hissedilen depremin ardından bölgede pek çok yıkık oluştu Deprem bölgesine dünyanın dört bir yanından yarım ve arama kartalma ekipleri yönetilirdi. Kabile toplantısının bugün gerçekleşip gerçeklememeği ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Kabile toplantısı bugünolacak mı? Kabile toplantısı ertelendi mi? Kabile toplantısının gündeminde neler var? Hangi illerde okullar tatil edildi? Detaylar haberimizde...

KABİLE TOPLANTISI ERTELENDİ Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Kabine Toplantısı'nın bugün 15.00 da Beştepe'de yapılması bekleniyordu. Yaşanan 7.7 şiddetindeki depremin ardından bugün Kabine Toplantısı'nın gerçekleşmesi beklenmiyor. kabine toplantısının gündemindeİsveç-Finlandiya NATO üyeliği, ekonomi ve geçici işçi düzenlemesi ve seçim takviminin ele alınması bekleniyordu. Kabile toplantısının önümüzdeki hafta yapılmasıbekleniliyor.

HANGİ İLERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ?

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Malatya'daki Valilik kriz merkezinde açıklamalarda bulundu ve Adıyaman'da eğitime 2 hafta ara verileceğini duyurdu.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özerin açıklamasışu şekilde: '"Bugün itibarıyla eğitim öğretime Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya illerimizde 2 hafta; Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Adana, Osmaniye ve Kilis illerimizde 1 hafta ara vereceğiz. "ifadelerde yer verdi. Buna göre Adıyaman'da okullarda eğitim öğretim faaliyetlerine iki hafta ara verildi.