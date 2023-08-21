Kabine toplantısı bitti mi? SON DAKİKA Kabine toplantısı sonrası açıklamalar!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı bitti mi, sona erdi mi merak ediliyor. Peki Kabine toplantısı bitti mi? İşte Kabine toplantısı hakkında detaylar ve alınana kararlar!

Kabine toplantısı bitti mi? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı bitti mi, sona erdi mi merak ediliyor. Peki Kabine toplantısı bitti mi? İşte Kabine toplantısı hakkında detaylar ve alınana kararlar haberimizde...

KABİNE TOPLANTISI BİTTİ Mİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı toplantı 3 saat 10 dakika sürdü.

KABİNE TOPLANTISI SONRASI AÇIKLAMALAR

Kabine sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'de BM Barış Gücü askerlerinin yol projesine engel olma girişimine sert tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "BM askerlerinin KKTC'deki yol projesine müdahalesi kabul edilemez." dedi.

NE OLMUŞTU?

KKTC'de geçtiğimiz gün tansiyon yine yükselmişti. Adanın BM kontrolündeki Yeşil Hat üzerinde yer alan Pile köyüne kolay ulaşımı sağlamak için başlanan yol projesini BM Barış Gücü askerleri dün sabah saatlerinden itibaren engellemeye çalışmıştı. KKTC güvenlik güçlerinin BM askerlerini geri itmesinin ardından çalışmalar yeniden başlamıştı. BM'nin tutumuna Türkiye'den peş peşe tepkiler gelmişti.