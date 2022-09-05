Kabine toplantısı bitti mi? SON DAKİKA! Kabine toplantısı sona erdi mi? Kabine bitti mi?

Türkiye'de milyonlarda dar gelirli vatandaşın gözü, Ankara'da gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık yapacağı toplantı, hayli yoğun bir gündemle toplanacak. Masadaki en önemli konu ise elektrik, doğal gaz, su gibi sözleşmeden kaynaklı borçların silinmesi olacak. Peki, Kabine toplantısı sona erdi mi? Kabine bitti mi? Kabine toplantısı bitti mi?

Kabine toplantısı bitti mi? Türkiye'de milyonlarda dar gelirli vatandaşın gözü, Ankara'da gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık yapacağı toplantı, hayli yoğun bir gündemle toplanacak. Masadaki en önemli konu ise elektrik, doğal gaz, su gibi sözleşmeden kaynaklı borçların silinmesi olacak. Peki, Kabine toplantısı sona erdi mi? Kabine bitti mi? Kabine toplantısı bitti mi? İşte detaylar...

KABİNE TOPLANTISI BİTTİ Mİ?

Kabinesi Toplantısı açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yılbaşından sonra ülkemizdeki enflasyonun hızlı bir şekilde düşeceğini ifade ederek "Yıl sonuna doğru yüzde 20'lere düşecek" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

Anadolu'daki sarsılmaz kalemiz Ahlat'ı tarihi önemine yakışır bir şekilde yeniden ihya ediyoruz. Bu amaçla 25 Ağustos'ta Ahlat'ta çeşitli programlara katıldı. Malazgirt Zaferi'nin yıldönümünü, Sultan Alparslan ve ordusunun Cuma namazı kıldığı yerde bir kez daha coşkuyla kutladık.

Büyük Taarruz'un başladığı ve zafere ulaştığı Kütahya ve Afyonkarahisar'da vatandaşlarımızla kucaklaştık. Ordumuzun baş komutanı Mustafa Kemal Atatürk ve milli mücadele kahramanlarımızı bizzat yerinde yad ettik. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Ankara'da bir dizi program gerçekleştirdik. Milli mücadele kahramanımızın yakınlarıyla bir araya geldik. Aynı gün Milli Savunma Üniversitemizin diploma ve sancak devir teslim törenlerinde ordumuzun saflarına yeni katılan teğmenlerimizin heyecanına ortak olduk.

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