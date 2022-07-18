Kabine toplantısı bitti mi? SON DAKİKA! Kabine toplantısı kararları açıklandı mı?

Kabine toplantısı bitti mi? Öğrenim kredi borçlusu gençlerin gözü bugün Kabine Toplantısı'ndan sonra yapılacak açıklamaya çevrildi. Peki, Kabine toplantısı bitti mi? Kabine toplantısı kararları açıklandı mı? İşte detaylar...

KABİNE TOPLANTISI BİTTİ Mİ?

Öğrenim kredi borçlusu gençlerin gözü bugün Kabine Toplantısı'ndan sonra yapılacak açıklamaya çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı 2 saat 15 dakika sürdü.

Öğrenim kredisi borcu olan 5,5 milyon kişiyi yakından ilgilendiren Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, KYK faizlerinin yeniden yapılandırılmasının görüşüldüğü toplantı sonrası açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Bayram tatili sonrası ruhen ve bedenen dinlenmiş olarak evlerine dönen vatandaşlarımızdan daha çok çalışmasını daha çok gayret göstermesini bekliyorum. Birliğimize sıkı sıkıya sarılarak inşallah ülkemizi hak ettiği seviyeye getireceğiz.

İSVEÇ VE FİNLANDİYA'YA REST

27 Haziran'da ülkemizi temsil etmek üzere NATO Toplantısı'na katıldık. NATO'nun genişleme politikasının ülkemizin hassasiyetleri noktasında olması konusunu gayet açık bir şekilde dile getirdik. İsveç ve Finlandiya'nın şartlarımızı yerine getirecek adımı atmamaları halinde, süreci donduracağımızı hatırlatmak isterim. İsveç'in iyi bir görüntü vermediğini görüyoruz. Türkiye olarak duruşumuz çok nettir, gerisini kendileri bilir.

"ORDUMUZA GÜVENİMİZ ARTMIŞTIR"

FETÖ'cü alçakların tasfiyesinin hemen ardından en kritik ve başarılı sınır ötesi harekatları gerçekleştiren ordumuza güvenimiz artmıştır. Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına çıkaracak projelerimizi planlıyor ve insanlığın hizmetine sunuyoruz."

"20 YILDA ARAÇ SAYISI 3 KAT ARTTI"

Osmangazi Köprüsü ve İzmir-İstanbul Otoyolu ile bayramda 140 milyon lira kazanç sağlandı. Son 20 yılda ülkemizdeki araç sayısı da 8 buçuk milyondan 26 milyona çıkarak üç kat arıtmıştır. 1915 Çanakkale Köprüsü'nü de, 8 Temmuz'da 14 bin araç kullandı. İstanbul Havalimanı da, bayramda günde ortalama bin 400 uçağın iniş-kalkışına ve günde ortalama 230 bin yolcuya hizmet vermiştir."