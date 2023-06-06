Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlerin ardından bugün saat 15.30'da kabineyi topladı. Kabine toplantısının ne zaman biteceği merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Kabine toplantısı bitiş saati araştırılıyor. Peki, Kabine toplantısı bitti mi? SON DAKİKA! 6 Haziran Kabine Toplantısı kararları neler? İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yeni Kabine ilk toplantısını gerçekleştirdi. Kabine toplantısı ne zaman biter sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Yeni kabine öncesi son toplantının ne zaman biteceği merak konusu oldu. Peki, Kabine toplantısı bitti mi? SON DAKİKA! 6 Haziran Kabine Toplantısı kararları neler? Detaylar haberimizde...

KABİNE TOPLANTISI BİTTİ Mİ?

Yeni Kabine ilk toplantısını bugün yaptı. Toplantı yaklaşık 4 saat 10 dakika sürdü. Ekonomi ve terörle mücadele başlıklarının masaya yatırıldığı toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu.

KABİNE TOPLANTISI KARARLARI NELER?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni Kabine'yi hafta sonu açıkladı. Devir teslim törenlerinin ardından yeni bakanlar göreve başladı. Bugün gerçekleşecek Kabine Toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "2014 yılından beri şanla, şerefle yürüttüğümüz Cumhurbaşkanlığı görevini yine 5 sene daha yürütme imkanına kavuştuk. Şahsımıza olan teveccühlerini gösteren yaklaşık 28 milyon kardeşime ayrıca şükranlarımı sunuyorum. Türkiye, Türkiye'den daha büyüktür gerçeğine vesile olan dünyanın dört bir yanındaki kardeşlerime şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.