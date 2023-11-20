Kabine toplantısının ne zaman sona ereceği merak konusu oldu. Kabine Toplantısı'nın bitip bitmediği ve ne zaman sona ereceği hakkında Kabine Toplantısı bitti mi, ne zaman biter? yanıt arıyor. Peki, Kabine toplantısı ne kadar sürer?

Kabine Toplantısı bitti mi, ne zaman biter? KABİNE TOPLANDI! Kabine toplantısı ne kadar sürer?

Kabine Toplantısı bitti mi? Kabine toplantısının ne zaman sona ereceği merak konusu oldu. Kabine Toplantısı'nın bitip bitmediği ve ne zaman sona ereceği hakkında Kabine Toplantısı bitti mi, ne zaman biter? yanıt arıyor. Peki, Kabine toplantısı ne kadar sürer? Detaylar...

KABİNE TOPLANTISI BİTTİ Mİ?

Kabine Toplantısı henüz sona ermedi. Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı. Saat 15.20'de başlayan toplantıda, bakanların kendi alanlarıyla ilgili sunum yapacağı belirtildi. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISI KONULARI NELER?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde toplandı. Toplantının ana gündemi İsrail'in Gazze'deki katliamına karşı atılacak adımlar, ekonomi ve terörle mücadelede son gelişmeler olacak.

İsrail'in Gazze'de 7 Ekim'den bu yana süren kanlı saldırıları nedeniyle, Cumhurbaşkanı Erdoğan yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyor. 31 Ekim'deki son kabine toplantısının bu yana Kazakistan, Özbekistan ve Suudi Arabistan'ın ardından son olarak Almanya'yı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu ziyaretlerde İsrail'in uyguladığı vahşeti dünya gündemine taşıdı

Toplantıda, Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması da görüşülecek. Türkiye, şu ana kadar bölgeye uçaklar ve bir gemiyle insani yardım ve tıbbi malzeme gönderdi. Gazze'deki kanser hastaları da tedavi için Mısır üzerinden Türkiye'ye getiriliyor.

EKONOMİK GELİŞMELER VE TERÖRLE MÜCADELE DİĞER BAŞLIKLAR

Kabine toplantısında ayrıca ekonomideki gelişmelerin ile terörle mücadele de ele alınacak konu başlıkları arasında yer alıyor.