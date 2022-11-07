Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine toplantısı sona erdi. Yaklaşık 3 saat 40 dakika süren görüşme sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan alınan kararlara ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Peki, Kabine toplantısı bitti mi, kararlar neler? Kabine toplantısı kararları açıklandı mı? Kabine toplantısı açıklamaları ne? İşte detaylar...

Başörtüsüyle ilgili anayasa değişikliği teklifi, EYT düzenlemesi, asgari ücret zammı, sözleşmeli personele kadro, sosyal konut gibi konuların ele alındığı Kabine Toplantısı sona erdi. Görüşme sonrası kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor. Peki, Kabine toplantısı bitti mi, kararlar neler? Kabine toplantısı kararları açıklandı mı? Kabine toplantısı açıklamaları ne? Detaylar haberimizde...

KABİNE TOPLANTISI BİTTİ Mİ, KARARLARI NELER?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine toplantısı sona erdi. Yaklaşık 3 saat 40 dakika süren görüşme sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan alınan kararlara ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Türkiye Yüzyılı programımızın müjdesini 28 Ekim'de Ankara'da adına yakışır törenle milletimizle paylaştık. Cumhuriyetimizin yüzyılına eser ve hizmet altyapısıyla bir büyük vizyonu kesintisiz şekilde sürdürüyoruz. Seçimlerden önce kamuoyunun karşısına Türkiye Yüzyılı vizyonuna uygun bir hazırlıkla çıkmayı planlıyoruz. 81 vilayette, özellikle ilçelerde yapacağımız programlarla milletimizin Türkiye Yüzyılı'na ilişkin beklentilerini alarak vizyonumuzu somutlaştıracağız.

"KURALARIN ARDINDAN TOKİ KONUTLARI İNŞA EDİLECEK"

TOKİ'nin yapacağı evlerin kuraları mart ayına kadar bitecek. Daha sonra komutların inşasına geçilecek. Türkiye Yüzyılı vizyonunu milletimizle birlikte hazırlıyoruz. Milletimizin beklentilerini tekliflerini alarak vizyonumuzu somutlaştıracağız. Milletimiz için Togg önemli sembol haline gelmiştir. Sadece bir firma, marka, üretim tesisinin değil topyekün 85 milyonun başarısı olarak görülmektedir. Hala yapılan işi önemsizleştirmeye, itibarsızlaştırmaya çalışan zihniyetin umutsuz çırpınışlarını ibretle takip ediyoruz.