Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. EYT düzenlemesi, geçici işçiler, sözleşmeli personel ile taşeronların durumu, başörtüsüne anayasal güvence sağlayacak anayasa değişiklik teklifi toplantının ana gündem maddeleri ele alındı. Peki, Kabine toplantısı bitti mi, kararlar neler? Kabine toplantısı kararları açıklandı mı? Kabine toplantısı kararları neler? İşte detaylar...

Kabine toplantısı kararları neler? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında saat 15.20'de başlayan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Görüşme sonrası Erdoğan, halka hitap ediyor. EYT düzenlemesi, geçici işçiler, sözleşmeli personel ile taşeronların durumu, başörtüsüne anayasal güvence sağlayacak anayasa değişiklik teklifi toplantının ana gündem maddeleri ele alındı. Peki, Kabine toplantısı bitti mi, kararlar neler? Kabine toplantısı kararları açıklandı mı? Kabine toplantısı kararları neler? Detaylar haberimizde...

KABİNE TOPLANTISI BİTTİ Mİ?

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren konular bugün saat 15.20'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak Kabine toplantısında gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, EYT düzenlemesi, geçici işçiler, sözleşmeli personel ile taşeronların durumu, başörtüsüne anayasal güvence sağlayacak anayasa değişiklik teklifi gibi konuların konuşulduğu Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunuyor.

KABİNE TOPLANTISI KARARLARI NELER?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Ülkemizin önde gelen tarım, sanayi, turizm bölgelerini birbirine bağlayan Çanakkalemize otoyol ve köprünün tamamlayıcısı niteliğinde yeni yatırımlar kazandırdık. Ayvacık-Küçükkuyu, Asos ve Troya Tünelleri bölgedeki trafiği rahatlatacak projedir. Bu eser aynı zamanda Kaz dağlarına zarar vermeden 50 dakikalık yolculuk güzergahını 5 dakikaya indirmiştir.

Aynı gün ülkemize ziyaret gerçekleştiren Arnavutluk Başbakanı ile verimli görüşme yaptık. 12 Ekim'de Kazakistan'ın başkenti Astana'ya gittik. Muhtelif alanlarda imzalanan 6 yeni anlaşmayla Türkiye-Kazakistan işbirliğini daha da güçlendirdik. Ertesi gün teşkilat haline dönüşen Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı vesilesiyle çok sayıda kişiyle bir araya geldik.

Beş Telsiz Millet Bahçesi'nin açılışını 14 Ekim Cuma günü yaptık. Aynı Amasra ilçesinde kömür ocağında meydana gelen patlamada 41 kardeşimizi şehit verdik. Ertesi gün hem bölgeyi ziyaret ettik, şehitlerimizin cenazelerine katıldık.