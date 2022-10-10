Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında saat 16.30 itibariyle başladı. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun çıkışıyla gündeme gelen başörtüsüyle ilgili anayasa değişikliği teklifi, EYT düzenlemesi, sözleşmeli personel ile işçilerin durumu toplantıda ele alınacak. Peki, Kabine toplantısı bitti mi, kararlar neler? Kabine toplantısı kararları açıklandı mı? İşte detaylar...

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 16.30'da başlayan toplantıda birçok önemli konu ele alınacak. Öte yandan gündemin en kritik 3 konusu da toplantıda görüşülecek konu başlıkları arasında yer alıyor. Birçok önemli konunun ele alınacağı toplantıda gündemle ilgili 3 kritik başlık öne çıkıyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun çıkışıyla gündeme gelen başörtüsüyle ilgili anayasa değişikliği teklifi, EYT düzenlemesi, sözleşmeli personel ile işçilerin durumu toplantıda ele alınacak. Peki, Kabine toplantısı bitti mi, kararlar neler? Kabine toplantısı kararları açıklandı mı?

EYT DÜZENLEMESİ ELE ALINACAK

Toplantıda yaklaşık 6 milyon kişiyi ilgilendiren EYT düzenlemesi masada olacak. Sona yaklaşılan çalışmanın detayları konuşulacak. Ayrıca, kamudaki 550 bin sözleşmeliye yönelik kadro çalışması, mevsimlik ve geçici işçilerin durumu ile yaklaşık 90 bin taşeron işçisinin kadroya alınması için yürütülen çalışmalar görüşülecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı sonrasında gündemde öne çıkan konulara ilişkin açıklama yapacak.

KABİNE TOPLANTISI BİTTİ Mİ?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında saat 16.30 itibariyle başladı. Başörtüsüyle ilgili anayasa değişikliği teklifi, EYT düzenlemesi, sözleşmeli personel ile işçilerin durumu gibi konular ele alındığı Kabine toplantısı sona erdi. Yaklaşık 3,5 saat süren görüşme sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarda bulunuyor.

KABİNE TOPLANTISI KARARLARI AÇIKLANDI MI?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 16.30'da başlayan toplantıda birçok önemli konu ele alınacak.