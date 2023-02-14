Kabine toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) merkez binasında toplanacak. Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, kameralar karşısına açıklamalarda bulunacak. Kabine toplantısının ne zaman biteceği araştırılıyor. Peki, Kabine toplantısı bitti mi? Kabine toplantısı kaç saat sürüyor? Kabine Toplantısı saat kaçta bitecek? İşte detaylar...

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Kabine bugün AFAD merkezinde toplanıyor! Gündemde deprem ve alınacak yeni tedbirler var

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı merkez binasında toplanacak. Depremde son durum ve alınacak olan tedbirlerin yer aldığı Kabine toplantısının kaç saat süreceği araştırılıyor. Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulunacak. Toplantının ne zaman biteceği merak konusu oldu. Peki, Kabine toplantısı bitti mi? Kabine toplantısı kaç saat sürüyor? Kabine Toplantısı saat kaçta bitecek? Detaylar haberimizde...

KABİNE TOPLANTISI KAÇ SAAT SÜRER?

Kabine toplantıları genellikle 3,5 - 4 saat sürmektedir. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısında alınan kararları açıklamak üzere kameralar karşısına geçer.

KABİNE TOPLANTISI BİTTİ Mİ?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı merkez binasında toplandı. Kabine Toplantısında bugün Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından alınacak tedbirlerin görüşülecek. Deprem bölgesinde çalışmalarını sürdüren bazı bakanların video konferans ile katılacağı toplantı saat 15.00'te başlamıştır.