Kabine Toplantısı bitti mi sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Vatandaşlar tarafından Kabine Toplantısı'nın ne zaman biteceği araştırılmaktadır. Peki, Kabine Toplantısı bitti mi? Kabine Toplantısı saat kaçta, ne zaman bitecek? İşte detaylar...

Kabine Erdoğan başkanlığında toplandı! Masada memura ve emekliye zam ile kira artışı var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık ettiği Kabine toplantısı Beştepe'de başladı. Kurban Bayramı sonrasında ilk kabine toplantısının ne zaman biteceği merak konusu oldu. Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı, masanın en önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor. Peki, Kabine Toplantısı bitti mi? Kabine Toplantısı saat kaçta, ne zaman bitecek? Detaylar haberimizde...

KABİNE TOPLANTISI BİTTİ Mİ?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Masanın en önemli gündem maddeleri memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam ve kira artış oranlarına getirilen yüzde 25 sınırının sürdürülmesi olacak. Toplantının diğer başlıkları ise küresel ve bölgesel konular.

KABİNE TOPLANTISI KARARLARI NELER?

Torba yasa çalışması Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın koordinasyonunda yürütüldü. Meclis'te gündeme gelecek olan torba kanun teklifinde; emeklilerin durumuyla ilgili düzenlemeler, kira artışının yüzde 25 ile sınırlanması ve gençlerin ilk bilgisayar ve telefon alımında vergi muafiyetinden yararlanmaları konuları yer alacak.