Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bugün gerçekleşecek Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kameralar karşısına açıklamalarda bulunacak. Kabine toplantısının ne zaman biteceği merak konusu oldu. Peki, Kabine toplantısı bitti mi? Kabine toplantısı saat kaçta bitecek? Kabine toplantısı sona erdi mi? Kabine toplantısı ne zaman bitecek? İşte detaylar...

Kabine toplantısı bitti mi? Kabine toplantısı, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek. Bugün yapılacak Kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önce "Demek ki para cezası bunları ıslah etmiyor. Halletmek lazım" dediği zincir marketler ve fahiş fiyatlar ele alınacak. EYT düzenlemesi ve sözleşmelilere kadro da Kabine'nin gündeminde olacak. Peki, Kabine toplantısı bitti mi? Kabine toplantısı saat kaçta bitecek? Kabine toplantısı sona erdi mi? Kabine toplantısı ne zaman bitecek? Detaylar haberimizde...

KABİNE TOPLANTISI BİTTİ Mİ?

Kasım ayının son Kabine toplantısı, bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek. Saat 15.00 gibi başlaması beklenen toplantının ana gündem maddesi fırsatçılar olacak.

SÖZLEŞMELİYE KADRO GÖRÜŞÜLECEK

Kabine toplantısında ele alınacak bir diğer önemli konu da sözleşmeli personele kadro beklentisi olacak. Kadro ile ilgili dikkatleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çeviren açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den gelmişti. Bakan Bilgin açıklamasında, "Kamudaki tüm sözleşmeli personeli kapsayan düzenleme pazartesi günü Kabine Toplantısı'nda ele alınacak" ifadelerinde bulundu.

EYT'DE SON DURUM DEĞERLENDİRİLECEK

Milyonların beklediği EYT düzenlemesinin son hali de Kabine'nin gündeminde olacak. EYT'nin kimleri kapsayacağı, borçlanma ve yaş kriterlerine ilişkin gerçekleştirilen çalışmalarda gelinen durum Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak.