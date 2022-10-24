Kabine toplantısı bitti mi? Kabine toplantısı, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren konular bugün saat 15.00'te Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak Kabine toplantısında gündeme geldi. EYT düzenlemesi, geçici işçiler, sözleşmeli personel ile taşeronların durumu, başörtüsüne anayasal güvence sağlayacak anayasa değişiklik teklifi toplantının ana gündem maddeleri olacak. Peki, Kabine toplantısı bitti mi? Kabine toplantısı kaçta bitecek? Kabine Toplantısı saat kaçta bitecek? Kabine toplantısı sona erdi mi? Detaylar haberimizde...

EYT DÜZENLEMESİ ELE ALINACAK

Kabine Toplantısı'nda, yaklaşık 6 milyon kişiyi ilgilendiren EYT düzenlemesi değerlendirilecek. Sona yaklaşılan çalışmanın detayları konuşulacak. EYT için geçtiğimiz günlerde Çalışma Bakanı Vedat Bilgin aralık ayını işaret etmişti. Ayrıca, kamudaki 550 bin sözleşmeliye yönelik kadro çalışması, mevsimlik ve geçici işçilerin durumu ile taşeron işçilerin kadroya alınması için yürütülen çalışmalar da görüşülecek.

BAŞÖRTÜSÜ DÜZENLEMESİ DEĞERLENDİRİLECEK

Başörtüsü düzenlemesi de Kabine'nin gündeminde olacak. Hazırlıkları tamamlanan anayasa değişiklik teklifi ele alınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhalefete yaptığı referandum çağrısının ardından yol haritası görüşülecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı sonrasında, gündemde öne çıkan konulara ilişkin açıklama yapacak.

KABİNE TOPLANTISI BİTTİ Mİ?

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren konular bugün saat 15.00'te Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak Kabine toplantısında gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, EYT düzenlemesi, geçici işçiler, sözleşmeli personel ile taşeronların durumu, başörtüsüne anayasal güvence sağlayacak anayasa değişiklik teklifi gibi konuların konuşulduğu Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunuyor.