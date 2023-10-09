Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında düzenlenen ve birçok önemli kararın alındığı kabine toplantısının sona erip ermediği merak konusu oldu. Toplantıda alınan kararlar ve sonuçlar hakkında detaylar araştırılıyor. Peki, Kabine Toplantısı bitti mi? 9 Ekim Kabine Toplantısı kaçta başlayacak? İşte detaylar...

Kabine toplantısı bitti mi sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Bugün Beştepe'de düzenlenecek olan Kabine Toplantısı'nın ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Vatandaşlar tarafından Kabine Toplantısı başlayacağı saat araştırılmaktadır. Peki, Kabine Toplantısı bitti mi? 9 Ekim Kabine Toplantısı kaçta başlayacak? Detaylar haberimizde...

KABİNE TOPLANTISI BİTTİ Mİ?

Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün Beştepe'de toplanacak. Kabine Toplantısı henüz başlamamıştır. Toplantı sona erdiğinde alınan kararlar haberimizin içerisinde yer alacaktır.

KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİ NEDİR?

Kabine toplantısında masada birbirinden önemli konu başlıkları var. İsrail ve Filistin arasında yaşanan gerilim toplantıda gündeme gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 4. Olağanüstü Kongresi'nde itidal çağrısında bulundu. Erdoğan, "Tüm tarafları itidalle hareket etmeye gerilimi daha tırmandıracak fevri adımlardan uzak durmaya çağırıyoruz" demişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 4'üncü Olağanüstü Büyük Kongresi'nde emekli memurlar için bir sonraki kabine toplantısını işaret etmişti. Açıklamalarında Erdoğan, "İnşallah bu yıl sonuna doğru, özellikle emekli memurlarımızın maaşlarıyla ilgili şu anda bakanlığımız çalışmasını yapıyor. İlk kabine toplantımızdan sonra müjdemizi açıklayacağız. İlk kabine toplantımızdan sonra yeni müjdemizi de emekli memurlarımıza açıklayacağız." dedi.