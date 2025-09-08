Kabine Toplantısı bitti mi? 8 Eylül Pazartesi Kabine Toplantısı kararları neler?

Beştepe'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantıya Erdoğan başkanlık etti. İç ve dış politikadaki gelişmeler, terörle mücadelede atılacak yeni adımlar ve ekonomideki güncel tablo masaya yatırıldı. Yaklaşık 2,5 saat süren toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündeme dair önemli açıklamalar yaptı.

ZAFER HAFTASI MESAJI

Erdoğan konuşmasında, 25-30 Ağustos tarihleri arasında kutlanan Zafer Haftasına da değindi. Ahlat ve Malazgirt'te düzenlenen anma törenlerinde milletin birlik ve beraberliğinin tüm dünyaya bir kez daha gösterildiğini vurguladı.

ASELSAN ZİYARETİ VE SAVUNMA SANAYİNDE YENİ ADIMLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yıl 50. kuruluş yıldönümünü kutlayan ASELSAN'ın Gölbaşı tesislerini ziyaret ettiklerini belirterek, savunma sanayiinde üç önemli gelişmeye imza atıldığını ifade etti.

ÇELİK KUBBE VE YENİ TESİSLER

Ziyaret kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne 47 araçlık çelik kubbe sistemleri kazandırıldı. Ayrıca toplam değeri 280 milyon dolar olan 14 kritik tesisin resmi açılışı yapıldı. Proje tamamlandığında, bölgenin en gelişmiş savunma teknoloji merkezlerinden biri olacağı kaydedildi.

HAVA SAVUNMASINDA YENİ BİR DÖNEM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sistemler sistemi olarak tanımlanan çevik kubbe ile Türkiye'nin hava savunmasında artık farklı bir seviyeye ulaştığını ve bu alanda yeni bir kulvarda yer aldığını dile getirdi.

