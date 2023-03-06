Kabine toplantısı bugün saat 15.00'te Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, kameralar karşısına açıklamalarda bulunacak. Kabine toplantısının ne zaman biteceği araştırılıyor. Peki, Kabine toplantısı bitti mi? 6 Mart Kabine toplantısı ne zaman bitecek? Kabine toplantısı kaç saat sürüyor? İşte detaylar...

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Gündemde deprem ve seçim var

Kabine toplantısı, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 15.00'te toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantının ana gündem maddesi ise Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremler olacak. Toplantının ne zaman biteceği merak konusu oldu. Peki, Kabine toplantısı bitti mi? 6 Mart Kabine toplantısı ne zaman bitecek? Kabine toplantısı kaç saat sürüyor? Detaylar haberimizde...

KABİNE TOPLANTISI KARARLARI NELER?

11 ilimizi etkileyen deprem ve sonrasında yaşananlar ele alınacak. Deprem bölgesindeki son durum Kabine'de masaya yatırılacak. Geçiş sürecinde oluşturulan konteyner kentlerdeki çalışmalar ve kalıcı konutların inşa sürecinde gelinin son durum değerlendirilecek. İlgili bakanların yapılan çalışmalar hakkında kabineye bilgi vermesi bekleniyor. Depremin ardından bazı illerde görülen ciddi kira artışları da kabinenin gündeminde olacak.

KABİNE TOPLANTISI KAÇ SAAT SÜRER?

Kabine toplantıları genellikle 3,5 - 4 saat sürmektedir. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısında alınan kararları açıklamak üzere kameralar karşısına geçer.