Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlerin ardından yarın saat 15.30'da kabineyi topladı. Kabine toplantısının ne zaman biteceği merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Kabine toplantısı bitiş saati araştırılıyor. Peki, Kabine toplantısı bitti mi? 31 Mayıs Kabine toplantısı ne zaman bitecek? İşte detaylar...

Seçimlerin ardından Cumhurbaşkanlığı Kabinesi son kez bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın saat 15.30'da kabineyi topladı. Kabine toplantısı ne zaman biter sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Yeni kabine öncesi son toplantının ne zaman biteceği merak konusu oldu. Peki, Kabine toplantısı bitti mi? 31 Mayıs Kabine toplantısı ne zaman bitecek? Detaylar haberimizde...

YEMİN TÖRENİ NE ZAMAN YAPILACAK?

14 Mayıs Pazar günü yapılan genel seçimde, yemin töreni yapılmaması nedeniyle bakanlar, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna kadar görevlerini sürdürdü. TBMM'de bu hafta yemin töreninin yapılması bekleniyor. Törenle birlikte bakanların görevi sona erecek ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni kabineyi seçim sonuçları kesinleştikten sonra açıklayacak.

KABİNE TOPLANTISI BİTTİ Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevcut bakanlarla son Kabine toplantısına saat 15.30'da başladı. Kabine toplantısı henüz sona ermemiştir. Toplantı bitince yapılan açıklamalar haberimizin içerisinde yer alacaktır...