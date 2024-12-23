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Kabine toplantısı bitti mi? 23 Aralık Pazartesi kabine toplantısı ASGARİ ÜCRET açıklaması geldi mi?

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Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde bugün başlayan Kabine Toplantısı'nda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın asgari ücretteki yapılması planlanan artışla ilgili bir sunum yapması bekleniyor. Peki, Kabine toplantısı bitti mi? 23 Aralık Pazartesi kabine toplantısı kararları neler?

Kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Beştepe'de başladı. Milyonların kilitlendiği zirvenin ana gündem maddesi asgari ücrete zam ve Suriye'deki son gelişmeler olacak. Yarın yapılacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4. toplantısı öncesinde Erdoğan'ın ilgili bakanlıklara talimat vermesi bekleniyor. Peki, Kabine toplantısı bitti mi?

KABİNE TOPLANTISI BİTTİ Mİ?

Geçtiğimiz hafta Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3'üncü kez toplanmış, işveren kesimi herhangi bir rakam açıklamamıştı. Türk-İş ise işçilerin 29 bin 583 lira talep ettiklerini kamuoyuna duyurmuştu. Gözler yarın yapılması planlanan son toplantıya çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konu hakkında ilgili bakanlıklara talimat vermesi bekleniyor.

Kabine toplantısında Suriye'de atılacak yeni adımlar da gündeme gelecek. Suriye topraklarının bir kısmını kontrol eden terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik izlenecek politikalar ele alınacak. Suriye'de kurulan yeni hükûmet ile yürütülmesi planlanan yeni ilişkiler de değerlendirilecek. Suriyeli mültecilerin güvenli bir şekilde yurtlarına dönüşü de önemli başlıklar arasında.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın şu ana kadar geri dönüş yapan mülteciler hakkında kabine üyelerini bilgilendirmesi bekleniyor. Kritik kararların alınmasının beklendiği toplantıda ayrıca, İsrail'in bölgedeki saldırıları, Gazze'de yaşanan insani kriz, uluslararası arenada atılacak adımlar ve Türkiye'nin Filistin halkına yönelik yardımları önemli başlıkları arasında yer alacak.

Kulislerde, Erdoğan'ın MTV artış oranında azaltmaya gidebileceği konuşuluyor. Bu konunun da toplantıda gündeme gelebileceği belirtiliyor.

Kabine toplantısı henüz sona ermedi.

Kabine toplantısı bitti mi? 23 Aralık Pazartesi kabine toplantısı ASGARİ ÜCRET açıklaması geldi mi?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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