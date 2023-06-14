Seçimin ardından kurulan yeni Kabine, bugün saat 14.00'te ikinci kez toplandı. Kabine toplantısının ne zaman biteceği merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Kabine toplantısı bitiş saati araştırılıyor. Peki, Kabine toplantısı bitti mi? 14 Haziran Kabine Toplantısı ne zaman bitecek? İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 14.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek. Kabine toplantısı ne zaman biter sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Yeni kabine öncesi son toplantının ne zaman biteceği merak konusu oldu. Peki, Kabine toplantısı bitti mi? 14 Haziran Kabine Toplantısı ne zaman bitecek? Detaylar haberimizde...

EKONOMİ İÇERİKLİ BİRÇOK BAŞLIK VAR

Kabine'nin öncelikli konusu elbette ekonomi olacak. Enflasyonla mücadele, kiralardaki fahiş artışa karşı alınacak önlemler, asgari ücret ara zammı, emekli ve memur maaş zamlarına yönelik çalışmalar Kabine'de ele alınacak. Toplantıda bunun yanı sıra, seçim vaadi olarak açıklanan ev hanımlarına emeklilik, gençlere faizsiz evlilik kredisi ve vergisiz cep telefonu gibi konuların da görüşülmesi bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISI BİTTİ Mİ?

Seçimin ardından kurulan yeni Kabine, bugün saat 14.00'te ikinci kez toplandı.Kabine toplantısı henüz sona ermemiştir. Toplantı bitince yapılan açıklamalar haberimizin içerisinde yer alacaktır...