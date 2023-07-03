Kabine bayram dönüşü ilk toplantısını bugün gerçekleştirecek. Kabine Toplantısı başladı mı sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Vatandaşlar tarafından toplantının hangi kanalda yayınlanacağı araştırılıyor. Peki, Kabine Toplantısı başladı mı? Kabine Toplantısı hangi kanalda? İşte detaylar...

Kabine Erdoğan başkanlığında toplandı! Masada memura ve emekliye zam ile kira artışı var

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Kurban Bayramı dönüşü ilk toplantının ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Kabine Toplantısı başladı mı, Kabine Toplantısı ne zaman başlayacak soruları araştırılmaktadır. Peki, Kabine Toplantısı başladı mı? SON DAKİKA! Kabine Toplantısı hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

KABİNE TOPLANTISI BAŞLADI MI?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Masanın en önemli gündem maddeleri memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam ve kira artış oranlarına getirilen yüzde 25 sınırının sürdürülmesi olacak. Toplantının diğer başlıkları ise küresel ve bölgesel konular olacak.

KABİNE TOPLANTISI KARARLARI NELER?

Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı, masanın en önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor. Ayrıca İsveç'in NATO üyeliği de gündemde olacak. Konunun kapsamlı bir şekilde ele alınması bekleniliyor.