Kabine toplantıları 14 günlük aralarla yapılmakta. En son kabine toplantısını ardından vatandaşlar kabine toplantısı ne zaman? Sorusuna yanıt arıyor. Merakla beklenen Kabine toplantısı başladı mı? 24 Ekim kabine toplantısı başladı mı? 24 Ekim Kabine toplantısı kararları açıklandı mı?

Kabine toplantısı başladı mı? Sorusu vatandaşın gündeminde yer alıyor. Kabine toplantısı, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek. EYT düzenlemesi, geçici işçiler, sözleşmeli personel ile taşeronların durumu, başörtüsüne anayasal güvence sağlayacak anayasa değişiklik teklifi toplantının ana gündem maddeleri olacak. Şimdi ise kabine toplantısı ne zaman? Sorusunun yanıtı merak ediliyor. Peki, Kabine toplantısı başladı mı? 24 Ekim kabine toplantısı başladı mı? 24 Ekim Kabine toplantısı kararları açıklandı mı?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren konular bugün saat 15.00'te Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak Kabine toplantısında gündeme gelecek. Kabine Toplantısı'nda, yaklaşık 6 milyon kişiyi ilgilendiren EYT düzenlemesi değerlendirilecek. Sona yaklaşılan çalışmanın detayları konuşulacak. EYT için geçtiğimiz günlerde Çalışma Bakanı Vedat Bilgin aralık ayını işaret etmişti. Ayrıca, kamudaki 550 bin sözleşmeliye yönelik kadro çalışması, mevsimlik ve geçici işçilerin durumu ile taşeron işçilerin kadroya alınması için yürütülen çalışmalar da görüşülecek.

Başörtüsü düzenlemesi de Kabine'nin gündeminde olacak. Hazırlıkları tamamlanan anayasa değişiklik teklifi ele alınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhalefete yaptığı referandum çağrısının ardından yol haritası görüşülecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı sonrasında, gündemde öne çıkan konulara ilişkin açıklama yapacak.

KABİNE TOPLANTISI BAŞLADI MI?

Kabine toplantısı saat 15:40 civarında başladı. Kabine toplantısı kararlarının belli olmasıyla beraber haberimizi güncelleyeceğiz.